何文田瑜一．天海招标加推特色单位 现楼连天台四房户首曝光 远眺维港对岸景色

华懋及港铁合作的何文田瑜一．天海近期销情理想华懋销售及市场总监封海伦表示，今日（23日）会上载销售安排加推4伙特色单位，于下周一（27日）起招标。另推出家具优惠，购买指定特色单位，可享价值100万元的家具礼券。

发展商今首度开放项目顶层连天台特色户，华懋集团销售总经理陈慕兰说，单位为1A座29楼B室，4房2套间隔，层与层高度达3.5米，面积1,564方呎，附设1,328方呎，可俯瞰周边开扬都市及海景，更可远眺维港对岸景色。家具连艺术及影音设备价值逾600万元，今日起开放预约参观。

瑜一系列项目从5月至今售出34伙，套现10亿元，包括5宗为特色单位成交，占其中2.6亿元，不乏新高成交。开售至今累沽759伙，占整体逾9成，套现逾133亿元。

瑜一．天海1A座29楼B室顶层连天台特色户：

瑜一系列项目从5月至今售出34伙，套现10亿元，包括5宗为特色单位成交，占其中2.6亿元，不乏新高成交。开售至今累沽759伙，占整体逾9成，套现逾133亿元。

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