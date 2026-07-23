元朗芊御周六次轮价单卖118伙 暂收逾8000票 超购67倍 今截登记

新地旗下元朗锦田芊御落实本周六（25日）进行次轮销售，推出118伙价单单位供认购，市场消息指出，项目截至昨日暂收8000票，超购67倍，项目将于今日截票。

吸引不少向隅客

芊御过去一个周末进行首轮销售沽清全数138伙价单单位后，市场仍有不少向隅客，发展商随即于本周六进行次轮销售。据市场消息透露，截至昨日傍晚6时，向隅客复活票连新票累积录得逾8000个购楼意向登记，以次轮发售之118伙价单单位计算，超额认购近67倍，反映市场需求强劲。

项目首轮销售录得7176票，次轮销售暂收逾8000票，已超过首轮总入票，扣除已拣选单位的票源，即项目仍录得不少新入票，并将于今日截止登记。

芊御次轮入场价398.75万

次轮销售的118伙，面积290至413方呎，涵盖1房及2房户，以最高折扣16%计算，整批折实平均呎价约13521元，折实售价介乎398.75万至555.5万，折实呎价介乎12310至14610元。

此外，项目亦推出10伙于同日起以招标方式发售，涵盖5伙3房单位，面积498至568方呎，另外5伙为2楼连平台特色户，单位面积249至376方呎，为1房及2房户型。

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