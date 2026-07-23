启德MIAMI QUAY I突加推 入场价643万 每呎2.38万

会德丰地产牵头，伙拍恒基、新世界、帝国合作发展的启德MIAMI QUAY I昨日突击加推新一张6号价单，涉及79伙，发展商提供最高12%折扣，折实平均呎价23866元。

涵盖开放式至1房单位

新加推单位面积250至329方呎，涵盖开放式至1房单位，价单定价由643.7万至967.3万，价单呎价由24549至29401元，计算最高12%折扣优惠，折实售价566.5万至851.3万，折实呎价21606至25875元，折实平均呎价23866元。

周日推售36伙

其中最平单位2座2楼H室，面积251方呎，开放式单位，折实售价566.5万，折实呎价约22570元；最贵为3座29楼K室，为面积329方呎的1房户，折实售价至851.3万，折实呎价25875元。

发展商同步公布销售安排，推出价单上的36伙于周日（26日）发售，另推出4伙以招标方式发售，合共推售40伙。