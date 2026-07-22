两「巨无霸」新盘部署短期出击 叡璟最快月底批预售 牛池湾项目涉逾2000伙

踏入下半年将有多个全新项目推售，当中最瞩目为两个逾2000伙「巨无霸」大型新盘，其中华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟，发展商表示项目已接获不少查询，当中包括内地客及大手客，并预计最快本月底获预售后，随即展开销售工作；九建旗下牛池湾项目料紧接登场，预计批出售楼纸后随即推出应市，料先推第1期，提供1至4房多种间隔。

孔建：获内地及海外客查询

叡璟自命名后发展商积极进行软销，华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建表示接获不少查询，当中包括高净值内地及海外客、专业人士、区内分支家庭与大手及投资客，主要看中西九龙商圈、项目地理位置及区内配套。项目有机会在7月底获批预售楼花同意书，并且项目楼花及价单等筹备工作已将近完成，会在获批后陆续公布。

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲指出，项目基座设有约10万方呎商业空间，为集团旗下内地商场品牌于香港首个项目，相信会吸引内地客注意，另外目前亦正筹备于内地进行路演。

中原于区内商场开设项目旗舰店

为配合项目销售，中原于区内商场开设项目旗舰店。中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，下半年本港整体经济环境保持稳健发展，市场刚性需求依然强烈，加上财富效应正进一步释放，料楼市旺势持续；该行九龙董事刘瑛琳指出，南昌站一带屋苑因配套成熟，一直备受中产人士追捧。而项目入伙后租金回报率料可达逾4厘，对自住或长线投资客而言均具吸引力。

位于发祥街西8号的叡璟由6座住宅大楼组成，涉及逾2200伙单位，涵盖户型多元化，满足不同置业需求，项目将分多期发展，现时已合计有4期申请售楼纸，提供310至507伙，共涉及1572伙，预计率先推售的第1期提供507伙。

陈淑芳：批售楼后销售

牛池湾项目由5座住宅大楼组成，共提供逾2000伙，首2期已申请售楼纸，共涉771伙，发展商预计批出后随即推出发售。

除叡璟外，九建旗下位于牛池湾清水湾道35号大型项目亦相当瞩目，九建（市务及销售部）助理总经理陈淑芳表示，集团目前正期待批售楼纸，若售楼纸批出后将展开销售程序，预计先推出第1期发售。

整个牛池湾项目由5幢楼高54层的住宅大楼组成，合共提供超过2000伙，将分期发展，首两期已申请预售，分别提供361及410伙，共涉771伙。预计先推出的第1期，涵盖1房至4房间隔，并以2房及3房户属供应重心。

陈淑芳早前接受本报访问时透露，项目属近年市区难得一见大型规划发展，对应市场上各路客源，预期将吸纳年轻高收入家庭、专业人士及换楼客进驻，考虑租务及买卖交投同步升温，集团看好后市气氛，不排除考虑保留部分单位作长期收租用途，推售方针亦将以稳健有序、按部署释放货源为原则。

规模大涉及补地价瞩目

叡璟及牛池湾项目均是近年市区罕有提供逾2000伙的大型新盘，两项目补价亦相当瞩目，均创出市区补价新高纪录。

均创市区补价新高

由九建发展的牛池湾项目，筹备超过20年，项目于2021年10月与政府达成补地价，涉额达96亿，当时以重建楼面逾216万方呎计，每方呎楼面补地价约4464元，成为本港市区历来最大宗的补地价个案。

至于华润集团及华润置地（海外）旗下的西南九龙叡璟（前身为润发仓），项目于2023年2月与政府达成换地协议，补地价超过137.33亿，打破九建牛池湾项目，成为市区历来最大宗补地价个案。

项目发展为住宅、商业综合项目，住宅及商业总楼面约158万方呎，每方呎楼面补地价约8692元。