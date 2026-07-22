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天水围Wetland连环沽 呎价高见2.12万

新盘速递
更新时间：10:01 2026-07-22 HKT
发布时间：10:01 2026-07-22 HKT

一手货尾销情持续，新地旗下天水围Wetland系列近月交投趋增，昨日Wetland Seasons Bay连沽2伙，合共套现逾2500万，其中1期沽售1伙平台连天台特色户，单位为2B座10楼B1室，面积725方呎，3房1套连梗厨户型，附连58方呎平台及574方呎天台，以1537.5万连一个车位成交，呎价约21207元。

而另外2期则售出别墅RV3的1楼A室，面积795方呎，4房1套连工作间套设计，成交价1001.7万，呎价12600元。本月至今Wetland系列项目已售出6伙，套现近8800万。

海日湾II逾1913万售

亿京旗下大埔白石角海日湾II再添成交，项目售出3座6楼A室，面积1225方呎，3房1套连多用途套房设计，成交价1913.4万，呎价约15620元。受惠近期港铁东铁线白石角站落实新选址，项目销情亦受带动，于本月成功售出15伙，套现逾2.91亿，整个海日湾系列于月内则合共售出24伙，套现逾4.83亿。

维港．湾畔2151万售

中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德新盘维港．湾畔售出5B座6楼B室，面积667方呎，3房1套间隔，成交价2151.2万，呎价32252元。代理表示，买家钟情项目属现楼海景单位，客饭厅及睡房同享维港景致，故参观后随即入市作自住用途。

世茂旗下毕架山BEACON PEAK第1期亦添成交，为2座12楼C室，面积1302方呎，为3房连双套房间隔，以2965.956万售出，呎价22780元。

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