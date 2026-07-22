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元朗芊御周六次轮推售 共128伙

新盘速递
更新时间：09:41 2026-07-22 HKT
发布时间：09:41 2026-07-22 HKT

焦点新盘攻势浪接浪，新地旗下元朗芊御连环加推后，落实周六（25日）展开次轮销售，从现有价单中挑选118伙作公开发售，折实售价由398.75万起，其中更首推第1座楼王单位发售，另会招标推售10伙，包括3房大宅及平台特色户，迎合多元客源入市需要。

涵盖12伙1房及106伙2房单位

芊御本周六次轮销售的价单118伙，涵盖12伙1房及106伙2房单位，首推第1座楼王发售，面积290至413方呎，以价单价计算市值近6亿。

售价最低单位共有2伙，为1座3楼J及H室，面积均为290方呎，属1房间隔，折实入场价398.75万，呎价13750元；售价最高为1座8楼G室，面积404方呎，折实售价555.5万，呎价13750元。

呎价最低单位亦有2伙，其中3座10楼A室面积413方呎，折实售价508.41万，另同层M室，面积412方呎，折实售价507.18万，呎价均为12310元。

次轮销售当日，将分两组拣楼，A组大手组别可优先拣楼，每组买家最少认购2伙，上限为4伙，当中不可涉及多于1伙1房户；随后进行B组拣楼程序，每组买家可购1至2伙。发展商预留60个单位于A组开售，即最少有58个单位待B组时段才正式开售。项目将于明日截票，然后在周五进行抽签决定拣楼顺序。

相关文章：元朗芊御加推60伙 每呎1.3万 新开放1座2房示范单位

另招标推售10伙

另外，项目亦推出10伙同于周六起以招标方式发售，涵盖5伙3房及5伙平台特色单位，面积由249方呎至568方呎，并首度推出3房单位，分别为2座的K室及L室，面积分别568及498方呎，较近锦田公路，是次推出的中层至高层单位，视野料能越过村屋享开扬山景。

位于映河路1A号的芊御由3座住宅大楼组成，共提供566个单位，面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型，主打2房单位占逾80%，项目于过去周末进行首轮销售，推出138伙单位即日沽清，期后以招标方式售出连平台特色户，至今售出139伙，套现近7.4亿。该特色户位于2座2楼F室，面积340方呎，附设有面积232方呎平台，以649.34万售出，呎价高见19098元创项目新高。项目预计关键日期为2027年5月17日，楼花期大约10个月。

相关文章：新地元朗芊御开价 首批120伙 每呎均价1.4万 一房折实393万入场

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