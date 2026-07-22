Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗芊御周六次轮价单卖118伙 入场价398万 同日招标10伙

新盘速递
更新时间：09:41 2026-07-22 HKT
发布时间：09:41 2026-07-22 HKT

焦点新盘攻势浪接浪，新地旗下元朗芊御连环加推后，落实周六（25日）展开次轮销售，从现有价单中挑选118伙作公开发售，折实售价由398.75万起，其中更首推第1座楼王单位发售，另会招标推售10伙，包括3房大宅及平台特色户，迎合多元客源入市需要。

涵盖12伙1房及106伙2房单位

芊御本周六次轮销售的价单118伙，涵盖12伙1房及106伙2房单位，首推第1座楼王发售，面积290至413方呎，以价单价计算市值近6亿。

售价最低单位共有2伙，为1座3楼J及H室，面积均为290方呎，属1房间隔，折实入场价398.75万，呎价13750元；售价最高为1座8楼G室，面积404方呎，折实售价555.5万，呎价13750元。

呎价最低单位亦有2伙，其中3座10楼A室面积413方呎，折实售价508.41万，另同层M室，面积412方呎，折实售价507.18万，呎价均为12310元。

新地旗下元朗芊御连环加推后，落实周六（25日）展开次轮销售。
新地旗下元朗芊御连环加推后，落实周六（25日）展开次轮销售。

次轮销售当日，将分两组拣楼，A组大手组别可优先拣楼，每组买家最少认购2伙，上限为4伙，当中不可涉及多于1伙1房户；随后进行B组拣楼程序，每组买家可购1至2伙。发展商预留60个单位于A组开售，即最少有58个单位待B组时段才正式开售。项目将于明日截票，然后在周五进行抽签决定拣楼顺序。

相关文章：元朗芊御加推60伙 每呎1.3万 新开放1座2房示范单位

芊御价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价
4号价单 2026/7/20 60伙 290至413平方呎 401.6万至557.5万元 (13,000至14,150元)
3号价单 2026/7/18 114伙 290至413平方呎 398.7万至553.4万元 (12,250至14,610元)
2号价单 2026/7/12 60伙 290至413平方呎 397.3万至534万元 (11,950至14,190元)
1号价单 2026/7/9 120伙 289至412平方呎 393.1万至587.7万元 (12,852至14,795元)

另招标推售10伙

另外，项目亦推出10伙同于周六起以招标方式发售，涵盖5伙3房及5伙平台特色单位，面积由249方呎至568方呎，并首度推出3房单位，分别为2座的K室及L室，面积分别568及498方呎，较近锦田公路，是次推出的中层至高层单位，视野料能越过村屋享开扬山景。

发展商早前开放的新示范单位，以1座12楼G室为蓝本设计，为无改动交楼标准示范单位，面积404方呎，2房间隔，单位空间阔落，且厅房同向，配合玻璃大窗可观望同样开扬景致。单位门旁设有玄关柜，可存放日用品及鞋只，为住户提供充足储物空间，设计方便贴心。客饭厅呈长方开则，可方便明确划分空间，另外灵活性十足。睡房设有减音窗户，外望景致同时亦可减免噪音影响。 

芊御1座12楼G室无改动交楼标准示位：

位于映河路1A号的芊御由3座住宅大楼组成，共提供566个单位，面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型，主打2房单位占逾80%，项目于过去周末进行首轮销售，推出138伙单位即日沽清，期后以招标方式售出连平台特色户，至今售出139伙，套现近7.4亿。该特色户位于2座2楼F室，面积340方呎，附设有面积232方呎平台，以649.34万售出，呎价高见19098元创项目新高。项目预计关键日期为2027年5月17日，楼花期大约10个月。

相关文章：新地元朗芊御开价 首批120伙 每呎均价1.4万 一房折实393万入场

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
01:09
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
社会
4小时前
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
01:16
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
15小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
18小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
16小时前
胡志伟抵英国于机场被扣留 护照被没收 或七日内遣返香港
01:03
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收 或七日内遣返香港︱35+颠覆案
政情
1小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
17小时前
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-07-22 12:00 HKT
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
3小时前