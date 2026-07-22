元朗芊御周六次轮价单卖118伙 入场价398万 同日招标10伙

焦点新盘攻势浪接浪，新地旗下元朗芊御连环加推后，落实周六（25日）展开次轮销售，从现有价单中挑选118伙作公开发售，折实售价由398.75万起，其中更首推第1座楼王单位发售，另会招标推售10伙，包括3房大宅及平台特色户，迎合多元客源入市需要。

涵盖12伙1房及106伙2房单位

芊御本周六次轮销售的价单118伙，涵盖12伙1房及106伙2房单位，首推第1座楼王发售，面积290至413方呎，以价单价计算市值近6亿。

售价最低单位共有2伙，为1座3楼J及H室，面积均为290方呎，属1房间隔，折实入场价398.75万，呎价13750元；售价最高为1座8楼G室，面积404方呎，折实售价555.5万，呎价13750元。

呎价最低单位亦有2伙，其中3座10楼A室面积413方呎，折实售价508.41万，另同层M室，面积412方呎，折实售价507.18万，呎价均为12310元。

新地旗下元朗芊御连环加推后，落实周六（25日）展开次轮销售。

次轮销售当日，将分两组拣楼，A组大手组别可优先拣楼，每组买家最少认购2伙，上限为4伙，当中不可涉及多于1伙1房户；随后进行B组拣楼程序，每组买家可购1至2伙。发展商预留60个单位于A组开售，即最少有58个单位待B组时段才正式开售。项目将于明日截票，然后在周五进行抽签决定拣楼顺序。

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芊御价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 4号价单 2026/7/20 60伙 290至413平方呎 401.6万至557.5万元 (13,000至14,150元) 3号价单 2026/7/18 114伙 290至413平方呎 398.7万至553.4万元 (12,250至14,610元) 2号价单 2026/7/12 60伙 290至413平方呎 397.3万至534万元 (11,950至14,190元) 1号价单 2026/7/9 120伙 289至412平方呎 393.1万至587.7万元 (12,852至14,795元)

另招标推售10伙

另外，项目亦推出10伙同于周六起以招标方式发售，涵盖5伙3房及5伙平台特色单位，面积由249方呎至568方呎，并首度推出3房单位，分别为2座的K室及L室，面积分别568及498方呎，较近锦田公路，是次推出的中层至高层单位，视野料能越过村屋享开扬山景。

发展商早前开放的新示范单位，以1座12楼G室为蓝本设计，为无改动交楼标准示范单位，面积404方呎，2房间隔，单位空间阔落，且厅房同向，配合玻璃大窗可观望同样开扬景致。单位门旁设有玄关柜，可存放日用品及鞋只，为住户提供充足储物空间，设计方便贴心。客饭厅呈长方开则，可方便明确划分空间，另外灵活性十足。睡房设有减音窗户，外望景致同时亦可减免噪音影响。

芊御1座12楼G室无改动交楼标准示位：

位于映河路1A号的芊御由3座住宅大楼组成，共提供566个单位，面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型，主打2房单位占逾80%，项目于过去周末进行首轮销售，推出138伙单位即日沽清，期后以招标方式售出连平台特色户，至今售出139伙，套现近7.4亿。该特色户位于2座2楼F室，面积340方呎，附设有面积232方呎平台，以649.34万售出，呎价高见19098元创项目新高。项目预计关键日期为2027年5月17日，楼花期大约10个月。

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