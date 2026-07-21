叡璟月底批预售随即上楼书 料租金回报率可达逾4厘

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟自命名后，连环录查询，发展商表示当中不少为内地客及大手投资客，预计最快7月底可获批预售后，即展开上载楼书、开价等工作。

预7月底获批预售楼花同意书

华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建提到，项目至今已接获不少查询，当中包括高净值内地及海外客、专业人士、区内分支家庭与大手及投资客，主要看中西九龙商圈、项目地理位置及区内配套。

孔建续指，项目有机会在7月底获批预售楼花同意书，并且项目楼花及价单等筹备工作已将近完成，会在获批后陆续公布。

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲指出，项目基座设有约10万方呎商业空间，预计会与艺术团体及商业品牌联乘合作，另外亦为集团旗下内地商场品牌首度进驻香港，相信会吸引内地客注意，同时亦正筹备于内地进行路演。

为配合项目销售，中原特于区内商场开设项目旗舰店。

料租金回报率可达逾4厘

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今年上半年楼市交投造好，其中上半年一手成交总数录得约 11,600宗，创下7年同期新高纪录，成交总金额更超越 1,400亿元。下半年本港整体经济环境保持稳健发展，市场刚性需求依然强烈，加上财富效应正进一步释放，料楼市旺势持续。为配合项目销售，中原特于区内商场开设项目旗舰店。

中原九龙董事刘瑛琳指出，南昌站一带的屋苑因配套成熟，一直备受中产人士追捧。现时住户多为金融财经界专业人士、中港两地专才、外籍高级管理层以及高收入的小家庭，客源优质而且购买力强劲。而入伙后租金回报率料可达逾4厘，对自住或长线投资客而言均具吸引力。

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