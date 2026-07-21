新盘连环抢攻周末市场 海瑅湾II首推257伙

焦点新盘连环斗法，周末市场料再现旺势。信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾II，昨日率先上载首份销售安排，并落实于本周六展开首轮推售，除108伙价单单位外，同日起亦会以招标形式推售149伙，合共257伙。

折实呎价约14885元至16809元

海瑅湾II入场售价单位为面积347方呎的5B座7楼F室，1房间隔折实售价574.6万元，折实呎价约16559元；售价最高则为3B座28楼D室，单位面积554方呎，为2房连书房设计，折实售价884.76万元，折实呎价约15971元。

至于呎价最平为面积488方呎的5A座9楼C室，单位2房间隔，折实呎价约14885元，折实售价726.41万元；呎价最高则为5B座18楼F室，面积347方呎，该1房户折实呎价约16809元，折实售价583.27万元。

海瑅湾II周六开售

根据销售安排，项目将于本周五（24日）截收意向登记，周六当日即场进行抽签，每组买家最多可购4伙。

另外，项目1期亦录得新成交，成交单位为2B座15楼A室，面积775方呎，成交价1594.4万元，呎价约20573元。

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