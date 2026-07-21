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黄金海湾．珀岸添成交 2房694万售 每呎1.54万

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更新时间：09:38 2026-07-21 HKT
发布时间：09:38 2026-07-21 HKT

旭日国际发展位于屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸自现楼形式推售后，销情不俗，余货亦买少见少，项目昨日添成交，一个2房单位以每方呎逾1.54万售出。

黄金海湾·珀岸昨日售出1A座18楼E室，面积450方呎，属2房间隔，采开放式厨房设计，单位透过招标形式以694.1万成交，呎价达15424元。根据成交纪录册，买家选用90天成交期的付款办法，并可享家具优惠。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展共提供1323伙，项目已属现楼，拥即买即住即收租优势。

昨日录得成交的黄金海湾．珀岸共提供631伙，项目推售至今已售出超过560伙，套现超过27.6亿。至于另一期黄金海湾．意岚则提供692伙，自推售至今已累售约610伙，套现超过23.88亿。换言之，两期项目迄今累售单位已近1180伙，共套现逾51.49亿。

黄金海湾位置邻近海边，为近年少有的临海项目，从项目步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点。

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