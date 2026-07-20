元朗芊御最快明加推 新开放1座2房示范单位

新地旗下元朗芊御首轮销售即日沽清推出的价单单位，有机会于明日加推新价单及上载新一轮销售安排，然后于周六（25日）进行次轮销售。

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目首轮销售以用家为主，以新界盘而言属正常比例。预计明日加推新价单及上载销售安排，大机会于周六展开次轮销售，同时不排除推出更多3房及特色户以招标形式发售。

新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指，上周六加推的新价单首次涵盖1座单位，外望项目园林景观。而是次开放的新示范单位亦以1座12楼G室为蓝本设计，并于加推后已开放予公众参观。

新示范单位为无改动交楼标准示范单位，面积404方呎，2房间隔，单位空间阔落，且厅房同向，配合玻璃大窗可观望同样开扬景致。

芊御1座12楼G室无改动交楼标准示位：

单位门旁设有玄关柜，可存放日用品及鞋只，为住户提供充足储物空间，设计方便贴心。客饭厅呈长方开则，可方便明确划分空间，另外灵活性十足。睡房设有减音窗户，外望景致同时亦可减免噪音影响。

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