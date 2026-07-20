Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗芊御最快明加推 新开放1座2房示范单位

新盘速递
更新时间：14:54 2026-07-20 HKT
发布时间：14:54 2026-07-20 HKT

新地旗下元朗芊御首轮销售即日沽清推出的价单单位，有机会于明日加推新价单及上载新一轮销售安排，然后于周六（25日）进行次轮销售。

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目首轮销售以用家为主，以新界盘而言属正常比例。预计明日加推新价单及上载销售安排，大机会于周六展开次轮销售，同时不排除推出更多3房及特色户以招标形式发售。

新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指，上周六加推的新价单首次涵盖1座单位，外望项目园林景观。而是次开放的新示范单位亦以1座12楼G室为蓝本设计，并于加推后已开放予公众参观。

新示范单位为无改动交楼标准示范单位，面积404方呎，2房间隔，单位空间阔落，且厅房同向，配合玻璃大窗可观望同样开扬景致。

芊御1座12楼G室无改动交楼标准示位：

单位门旁设有玄关柜，可存放日用品及鞋只，为住户提供充足储物空间，设计方便贴心。客饭厅呈长方开则，可方便明确划分空间，另外灵活性十足。睡房设有减音窗户，外望景致同时亦可减免噪音影响。 

相关文章：芊御首轮发售价单138伙沽清 即晚加推114伙

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
01:42
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
6小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
2026-07-19 13:06 HKT
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
18小时前
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
00:54
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
足球世界
4小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
即时中国
2小时前
陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀
陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀
影视圈
6小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
15小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
18小时前
邓兆荣与妻儿合照罕曝光 揭儿子名字与亡父新马师曾有关 当年结婚唔通知祥嫂成热话
邓兆荣与妻儿合照罕曝光 揭儿子名字与亡父新马师曾有关 当年结婚唔通知祥嫂成热话
影视圈
5小时前