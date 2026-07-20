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元朗芊御加推60伙 每呎1.3万 新开放1座2房示范单位

新盘速递
更新时间：14:54 2026-07-20 HKT
发布时间：14:54 2026-07-20 HKT

新地旗下元朗芊御自上周六加推3号价单后，今日突击再加推新价单应市，涉及60伙1房及2房户，全数单位折实售价低于600万元，折实平均呎价约13566元，发展商指属原价加推，同时透露有机会于本周六（25日）展开次轮销售。

芊御原价加推60伙

元朗芊御于上周六首轮推售即开红盘，发展商当晚加推114伙应市后，今日再加推全新价单第4号共60伙应市，涵盖8伙1房及52伙2房单位，面积介乎290至413方呎，单位定价478.16万元至663.72万元，呎价15476元至16846元，计算发展商提供最高16%折扣优惠后，折实售价约401.65万元至557.52万元，折实呎价约13000元至14150元。

以折实平均呎价13566元计，与上一张价单的折实平均呎价13516元相若，发展商表示是次为原价加推，呎价稍有不同主要因为是次加推单位全数来自项目1座，楼层、景观及座向有所不同所致。

首轮销售以用家为主

是次加推入场售价单位为1座5楼H室及J室，面积均为290方呎，同为1房户型，折实售价约401.65万元，折实呎价约13850元；而售价最高为1座9楼G室，面积404方呎的2房间隔，折实售价约557.52万元，折实呎价约13800元。

至于呎价最低单位分别为面积410方呎的1座5楼A室、面积378方呎的1座5楼D室、面积375方呎的1座5楼E室、面积395方呎的1座5楼F室，以及面积413方呎的1座5楼S室，该批单位均为2房间隔，折实呎价同为约13000元；呎价最高单位为1座9楼H及J室，同为面积290方呎及1房间隔，折实呎价约14151元，折实售价410.35万元。

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目价单连招标已售出139伙，套现近7.4亿元，首轮销售以用家为主，项目预计会在明日上载新一轮销售安排，并有机会于本周六展开次轮销售，届时不排除推出更多3房及特色户以招标形式发售。

新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指，上周六加推的新价单首次涵盖1座单位，外望项目园林景观。而是次开放的新示范单位亦以1座12楼G室为蓝本设计，并于加推后已开放予公众参观。

新示范单位为无改动交楼标准示范单位，面积404方呎，2房间隔，单位空间阔落，且厅房同向，配合玻璃大窗可观望同样开扬景致。

芊御1座12楼G室无改动交楼标准示位：

单位门旁设有玄关柜，可存放日用品及鞋只，为住户提供充足储物空间，设计方便贴心。客饭厅呈长方开则，可方便明确划分空间，另外灵活性十足。睡房设有减音窗户，外望景致同时亦可减免噪音影响。 

相关文章：芊御首轮发售价单138伙沽清 即晚加推114伙

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