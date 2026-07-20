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海瑅湾I连录成交 每呎见1.75万

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更新时间：10:23 2026-07-20 HKT
发布时间：10:23 2026-07-20 HKT

信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾II上周开价后，发展商正进行收票，部署本周内进行首轮销售，推售前夕，1期仍续录成交，昨日连沽2伙，个别位呎价见1.75万。

昨单日连沽2伙

由信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾I昨日连环录得2房户成交，其中位于1B座18楼D室，面积463方呎，以814.66万售出，呎价17595元。另一伙则为1A座6楼D室特色户，面积419方呎，单位附设有101方呎平台，以729.23万成交，呎价17404元。项目本月推售至今，已连沽15伙，套现超过1.31亿。

成交价见814万

海瑅湾II上周推出首张价单，涉及257伙，以最高折扣计算，折实平均呎价15770元，较今年3月开价的海瑅湾I首批单位仅高出1.3%。

价单售价最平单位为5B座7楼F室，面积347方呎，属1房户型，折实入场价574.6万，呎价16559元；售价最高为3B座49楼D室，面积554方呎，为2房加书房间隔，折实售价908.99万，呎价16408元。

属日出康城第13期的海瑅湾，分两期发展，共提供2550伙，正进行收票的海瑅湾II提供1284伙，面积303至1314方呎，涵盖1房至4房间隔，主打2房户占逾70%，项目预计明年6月底落成入伙，楼花期不足1年。

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