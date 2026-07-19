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豪宅新盘续受捧 天玺．天连售6伙每呎达4.07万

新盘速递
更新时间：16:24 2026-07-19 HKT
发布时间：16:24 2026-07-19 HKT

新盘市场昨单日沽约10伙，当中豪宅新盘持续受市场追捧，新地发展的启德新盘天玺．天2期以招标形式连沽6伙，包括2伙4房户及4伙2房间隔，套现逾1.37亿。其中成交价最高为1座18楼A1室，面积908方呎，4房1套连工作间套设计，造价3458.8万，呎价约38093元；而呎价最高为2座25楼A2室，面积446方呎，2房设计，以1818.5万成交，呎价约40774元。

其余成交包括1座6楼A1室，面积908方呎，以3354.2万连一个车位成交，呎价约36941元；而2座6楼A2室，面积446方呎，成交价1422.8万，呎价31901元；2座25楼A5室，面积545方呎，2房间隔，以2071万售出，呎价38000元；另外2座6楼A5室，则以1659.8万成交，呎价30455元。

DEEP WATER SOUTH呎价3.2万

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期售出1伙2房1套连梗厨单位，面积577方呎，成交价1879.8万，呎价约32579元。DEEP WATER SOUTH系列开售至今销情理想，整个项目至今共累售196伙，套现近36.6亿。

另外，集团旗下启德MONACO MARINE则售出1A座5楼H室，面积328方呎，1房户型，以857.7万成交。呎价26149元。

恒基发展的九龙城新盘南首沽售26楼B1室，面积351方呎，2房户型，成交价905.42万，呎价25795元。项目自推售以来备受市场追捧，至今已成功售出304伙，占项目全盘逾97%。
 

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