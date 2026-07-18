新盘余货连录成交 海盈山分层户2.82万成交

新盘余货市场连录成交，嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘港岛南岸海盈山4B期亦录成交，为1B座12楼E室，面积499方呎的2房户，以1407.7万成交，呎价约28210元。

柏蔚森昨连售2伙 套1590万

新世界伙远东合作发展的启德柏蔚森系列销情持续，昨日售出2伙，合共套现1590.6万。其中柏蔚森II Victoria Forest 3座23楼F室，面积262方呎，1房连开放式厨房设计，享开扬前席游艇海景，成交价672.2万，呎价25,656，再创同类户型呎价新高。现时仅余最后1伙一房海景单位可供发售。

柏蔚森系列销情持续，自现楼以来已火速售出310伙，套现逾25亿。自开售以来累售947伙，共套现近70亿，当中录得不少大手投资客及外籍买家入市。

维港1号标售1伙 呎价2.6万元

中国海外发展的启德新盘维港1号，以招标方式沽出1B座36楼H室，面积598方呎，属3房单位，成交价1565.1万，呎价约26172元。

亿京发展的大埔白石角海日湾I新添成交，为COURT A 2座12楼C室，面积1300方呎，以1727.9万成交，呎价约13292元。据成交记录册显示，买家采105天付款计划。

