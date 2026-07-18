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黄金海湾．意岚2房呎售1.4万

新盘速递
更新时间：15:19 2026-07-18 HKT
发布时间：15:19 2026-07-18 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，自推出以来销情理想，昨再录新成交，为3座10楼G室，面积466方呎的2房单位，以656.8万成交，呎价约14094元。

成交价656万

据成交记录册显示，买家采90天现金优惠付款计划，首期楼价5%临时订金于投标书获卖方接纳当日缴付，买方并须于其后5个工作天内签署买卖合约，余款楼价95%，于90天内成交时支付。另外买家可享家具优惠。

黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

而楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验。
 

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