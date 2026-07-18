芊御今首轮发售价单138伙 大批准买家到场拣楼

新地旗下元朗芊御以截收7,176票，超额认购51倍之势，于今日展开首轮销售，涉138伙价单单位，入场售价约393.1万元，吸引不少准买家到场登记。

就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，项目于大手组时段已经见有不少准买家陆续到场，并与代理讨论拣楼策略。B组时段现场更是排至停车场，大打蛇饼，气氛相当不俗，其中不乏年轻客身影，同时亦有家庭客带同子女前来。

陈永杰料138伙可「一Q清枱」

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，项目开价吸引，拥北都概念，以今早A组大手组别所见，出席者众，当中以本地客为主，料占8成。大手客以购入两间为主，以一间自用一间投资为目标。料今日开售138伙，可「一Q清枱」。

陈永杰表示，项目开价吸引，A组大手组别出席者众。

布少明预计项目入伙后呎租可望达50元水平，预料租金回报率可达约4厘。

布少明：大手客出席率踊跃

美联高级董事布少明表示，项目受到各类买家热烈追捧，现场大手客出席率相当踊跃，预期首轮推售单位可望于即日全数沽清。该行客户群当中，若按地区划分，新界区客户占比较高，高达8成，而香港及九龙区则合共占约2成；当中约有8成买家为自住用家，投资客则占约2成，预计项目入伙后呎租可望达50元水平，预料租金回报率可达约4厘。

今日以价单方式发售的138伙，涵盖17伙1房及121伙2房，面积由289至413方呎，以最高16%折扣计算，单位折实售价393.1万至585.8万元，呎价11,950至14,745元。