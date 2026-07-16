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元朗芊御截收7176票 超额认购51倍 首轮发售价单138伙 料将提价加推

新盘速递
更新时间：16:50 2026-07-16 HKT
发布时间：16:50 2026-07-16 HKT

新盘下半年首个以价单方式推售的全新项目，由新地发展的元朗锦田芊御，将于本周六（18日）进行首轮销售，连日来收票成绩理想，项目今晚截票，合共录得7176票，超额认购51倍。发展商透露，本周六展开首轮销售，有机会即日加推单位应市，并有提价空间。

明进行抽签程序

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目连日收票情况理想，并已于今晚截票，同时会在明日进行抽签程序，另外项目有机会于本周六销售当日加推新价单应市，且有一定提价空间。

芊御今日结束6天收票程序，发展商表示，经核数后共接获7176个购楼意向登记；以首轮发售的138伙价单单位计算，超额认购51倍，市场反应炽热，对销情充满信心。

伙拍SmarTone推出优惠

为配合项目销售，发展商今日亦伙拍电讯商推出优惠。SmarTone商业市场部总管陈万泽指，项目可享稳定5G全覆盖网络，同时为项目买家提供免费12个月5G流动通讯服务、免费安装宽频等一系列礼遇。

展销厅现睇楼人流

芊御位于九龙站环球贸易广场展销厅今日仍不时有睇楼客到场，情况不俗。
芊御位于九龙站环球贸易广场展销厅今日仍不时有睇楼客到场，情况不俗。

今日为项目最后一日提交意向登记，不少睇楼客亦趁开售前再作最后视察。就今日位于九龙站商厦的展销厅现场所见，即使为工作天仍陆续有睇楼人流出现，且不少为年轻客群，情况不俗。

折实价393.1万至585.8万

项目本周六以价单方式发售的138伙，涵盖17伙1房及121伙2房，面积由289至413方呎，以最高16%折扣计算，单位折实售价393.1万至585.8万，呎价11950至14745元，折实平均呎价13660元。

其中售价最平单位为2座3楼C室，面积289方呎，属1房间隔，折实入场价为393.1万，呎价13602元；售价最高为2座16楼E室，面积400方呎，属2房户型，折实售价585.8万，呎价14645元。

整批呎价最低单位为3座3楼M室，面积412方呎，属2房间隔，折实售价492.34万，折实呎价11950元。

而呎价最高分别为2座16楼F及G室，面积分别为378及379方呎，同属2房户型，折实售价557.37万及558.84万，折实呎价约14745元。整批单位以折实价计算，发展商料可套现逾6.98亿。

同日标售4伙特色户

同日项目以招标形式推售4伙特色户，位于2座2楼E、F、G及J室，单位面积335至362方呎，均为2房间隔，每户附设有平台，平台面积168至232方呎，招标期由本周六起至今年9月底。

位于元朗映河路1A号的芊御，由3座住宅大楼组成，单位面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型。其中标准单位共设492伙，面积289至570方呎；1房及3房标准单位各设48伙，即各占约8%，1房标准户面积289至290方呎，3房标准户面积498至570方呎，最大标准户型位于1座Q室，属于面积570方呎的3房1套户型。

项目另设74伙特色单位，占整体约13%，当中41伙为连花园连平台户，单位面积249至532方呎，其余33伙为连天台特色户，面积289至758方呎。

频录大手客有意购2伙或以上

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，目前市场亦接获有不少大手客有意购入多于2伙。销售安排显示，本周六公开发售分两组进行，先进行A组大手组别，每组买家最少须认购2伙，认购单位上限为4伙，当中只能拣选1个1房单位。

发展商安排A组时段的买家最多可拣选83伙，即最少预留55伙供B组买家认购，若该83伙未能沽清，余货亦会供B组买家认购，而B组买家每客可认购1伙，上限则不多于2伙。

折实400万以下仅7伙

是次推售的138伙，以最高折扣16%计算，折实售价在400万以下单位共有7伙，占整批单位的5%，折实售价介乎400万至500万则提供35伙，占比约25%；折实售价在500万以上占最多，共有96伙占约70%。

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