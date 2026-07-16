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海瑅湾II两房示位首曝光 明日开放参观

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更新时间：14:08 2026-07-16 HKT
发布时间：14:08 2026-07-16 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾II，自昨日公布首张价单后反应热烈，发展商表示将在明日开放示范单位予公众参观，周六（18）开始收票，预计最快下周上载首份销售安排。

深受内地客及外籍人士欢迎

信和执行董事田兆源表示，项目将在明日开放示范单位予公众参观，为2房连书房无改动示范单位，并在周六起开始收票，预计最快下周上载首份销售安排，另外会因应市场反应，考虑加推新价单应市。

田兆源续指，项目1期开售时主要客源为用家，占约7成，并主要为年轻家庭客。另外由于日出康城属精英社区，深受内地客及外籍人士欢迎，加上邻近科技大学，因此亦有3成为投资客，并预计今期销售将录同样客源分布。

海瑅湾II3B座38楼D室：

海瑅湾II今日开放两房连书房无改动标准单位予传媒参观，以3B座38楼D室为蓝本搭建，面积554方呎，属两房连书房间隔，方正实用。

单位门口附设一组鞋柜，设计方便贴心。客饭厅长形开则，容易布局，并与露台相连，可采纳室外自然光线，营造明亮舒适感觉。项目特意将单位露台及工作平台巧妙结合，面积达38方呎。

主人睡房空间宽敞，已预留衣柜位置，住户可灵活摆放家具。另一间睡房间隔同样方正实用，共享同一座向景观，备有采光度十足的玻璃幕墙窗户。书房采趟门设计，亦与其他房间共享同一座向景观。

相关文章：海瑅湾II首批开价 每呎1.57万抢攻 较同区低逾10% 入场价574万

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