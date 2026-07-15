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元朗芊御收票 内地客占比20% 伙银行推定息按揭

新盘速递
更新时间：17:12 2026-07-15 HKT
发布时间：17:12 2026-07-15 HKT

新地发展的元朗新盘芊御连日收票理想， 新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，该盘入票客源方面，20%为内地人，80%为香港人，当中70%来自新界区，九龙区及港岛区分别占20%和10%。

可获豁免最多12个月家居保费

张卓秀敏指，该盘特意伙拍汇丰为准买家提供定息按揭计划，于指定日期前成功提取按揭贷款，便可享定息利率 2.73%，并专享额外3,888元按揭提取奖赏；此外买家更可获豁免最多12个月家居保险保费。

折实入场价393.1万元

该盘将于本周六（14日）进行首轮销售，推出138伙价单单位外，并推出4伙特色户同日起招标；以价单方式发售的138伙，涵盖17伙1房及121伙2房，面积由289至413方呎，以最高16%折扣计算，折实售价393.1万至585.8万元，折实呎价11,950至14,745元。

售价最平单位为2座3楼C室，面积289方呎，属1房间隔，折实入场价为393.1万元，呎价13,602元；售价最高为2座16楼E室，面积400方呎，属2房户型，折实售价585.8万元，呎价14,645元。

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