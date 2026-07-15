海瑅湾II首批257伙 每呎均价1.57万

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾II今日开价，推出首批257伙价钱，折实售价574.6万元起，折实呎价14,826元起，折实平均呎价15,770元。

折实呎价14,826元至16,809元

信和执行董事田兆源表示，首张价单提供257伙，包括210伙2房连开放示厨房设计、37伙2房连书房户及10伙1房间隔，计算最高15%折扣优惠后，折实售价574.6万至908.99万元，折实呎价14,826元至16,809元，折实平均呎价15,770元。

田兆源提到，呎价最低单位为5A座7楼C室，面积488 方呎，2房连开放式厨房间隔，扣除最高15%折扣优惠后，折实售价723.52万元，折实呎价14,826元。

最快下周推售

田兆源续指，项目为日出康城压轴一期，加上第一期园景价单单位已沽约9成，区内供应有限，因此形容是次价钱为「终极临海压轴行动价」，并较1期首张价单微升约1.2%。项目稍后时间公布收票及开放示范单位时间，最快下周推售。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇称，入场售价单位为5B座7楼F室，面积347方呎，1房间隔，折实售价574.6万元，折实呎价16,559元。