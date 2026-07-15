海瑅湾II首批开价 每呎1.57万抢攻 较同区低逾10% 入场价574万

信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾II日前上载楼书后，随即今日公布首张价单，涉257伙，涵盖1房及2房户型，计算最高15%折扣优惠后，折实平均呎价15770元，较4个月前推出的上一期首批单位仅提升1.2%，若与同区近期一手造价比较，则低逾10%，入场价约574万，项目乘势今日开放示范单位，短期内收票，预计最快下周进行首轮销售。

信和伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾II，首批推出257伙，涵盖210伙2房连开放式厨房设计、37伙2房连书房户及10伙1房间隔，面积介乎347至554方呎，发展商提供最高15%折扣，整批单位折实平均呎价15770元。

最快下周首轮销售 田兆源：较1期首批升1.2%

信和执行董事田兆源表示，项目为日出康城压轴一期，区内全新海景供应有限，加上市场充斥向隅客，因此决定于现时推出应市，并形容是次价钱为「终极临海压轴行动价」，并较1期首张价单微升约1.2%。项目稍后时间公布开放示范单位及收票详情安排，并预计最快下周推售。

海瑅湾II邻近项目近期成交价

项目 平均呎价（约元） 海瑅湾II 15770（首批） 海瑅湾I 15588（今年3月首批）

19600（一手） PARK SEASONS 19600（一手） 凯柏峰 19000（一手）

16300（二手） SEASON PLACE 18900（一手）

17200（二手） LP10 17400（二手） MALIBU 16300（二手） MONTARA 15600（二手） SEA TO SKY 15500（二手）

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇称，项目售价最平单位为5B座7楼F室，面积347方呎，属1房间隔，折实售价574.6万，折实呎价16559元。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗指，2房入场单位为5B座7楼G室，面积457方呎，折实售价684.5万，折实呎价14978元。

招商局置地执行董事兼总经理黄竞源提到，2房连书房间隔单位售价最低为3B座7楼D室，单位面积554方呎，折实售价859.86万，折实呎价15521元。

近期同区新盘不乏成交，包括信和同系凯柏峰、会德丰地产SEASONS系列以及海湾I等，近月成交呎价介乎1.7万至2万不等，海瑅湾II首批呎价约1.57万，较同区一手成交呎价低逾10%。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，项目折实平均呎价比同区同系一手货尾有逾1成折让，售价震撼，项目涵盖1房至3房，可照顾不同买家的住屋需求，以首批定价计，料项目入伙后，租金回报有望达4厘，相当可观。

美联高级董事布少明表示，项目首批单位订价具竞争力，比起海瑅湾I货尾有一定折让，预计将同时吸引区内外投资者以及用家入市，料以用家主导，占比约6成；投资者则占约4成。他续指，凭借项目临海优势、预计销情理想。

海瑅湾II首批257伙全属园景单位

海瑅湾II首批定价维持海瑅湾I水平， 主要为首批单位全属园景单位，暂未推出海景户型。是次发展商提供2种付款方法，采用建期付款买家须付楼价10%后可「睇到尾」。

田兆源表示，海瑅湾II首张价单主打2房户型，占逾8成，并且全数为内园单位，至于1期园景单位以价单形式推出604伙，成功售出559伙，占逾92%，反映市场承接力强劲。他续称，现时二手市场交投维持不俗，而豪宅市场亦不乏大额买卖，加上租金上行等利好消息支撑市场，吸引投资客及用家趁机入市。

建期付10%「睇到尾」

由于项目关键日期与海瑅湾I相同，为2027年6月底，楼花期不足1年，是次发展商提供两种付款方法，包括「临海尊贵120天现金付款计划」及「临海瑰宝建筑期付款计划」，最高折扣分别为15%及13%，相差不远。若采用建期付款的买家，签定临时买家合约后60天内合共缴付楼价10%，90%余款可于项目入伙后才付清。

海瑅湾I今年3月份推售时，共提供3种付款方法，昨日亦更新所有价单统一付款方法，即删除原有的210天付款方法，最高折扣仍维持15%不变。

海瑅湾II涵盖210伙2房

海瑅湾II设2座住宅大楼，每座细分有A、B两翼，合共提供1284伙，单位面积介乎303至1314方呎，涵盖1房至3房户型，主打2房户占逾70%，项目预计关键日期为2027年6月30日，楼花期不足1年。

