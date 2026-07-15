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元朗芊御收逾5000票 周六首轮发售

新盘速递
更新时间：10:06 2026-07-15 HKT
发布时间：10:06 2026-07-15 HKT

新地旗下元朗锦田芊御连日来收票成绩理想，发展商昨日上载销售安排，落实本周六（14日）进行首轮销售，推出138伙价单单位外，并推出4伙特色户同日起招标，合共发售142伙，项目截至昨晚暂收逾5000票，超购35倍。

推138伙价单单位

项目以价单方式发售的138伙，涵盖17伙1房及121伙2房，面积由289至413方呎，以最高16%折扣计算，折实平均呎价13660元，单位折实售价393.1万至585.8万，呎价11950至14745元。其中售价最平单位为2座3楼C室，面积289方呎，属1房间隔，折实入场价为393.1万，呎价13602元；售价最高为2座16楼E室，面积400方呎，属2房户型，折实售价585.8万，呎价14645元。

芊御位于环球贸易广场3楼大堂，昨日下午时份仍有一批睇楼客到场。
芊御位于环球贸易广场3楼大堂，昨日下午时份仍有一批睇楼客到场。

推4伙平台户同日起招标

整批呎价最低单位为3座3楼M室，面积412方呎，属2房间隔，折实售价492.34万，折实呎价11950元，整批单位市值逾8.3亿。周六同日以招标形式推售的4伙，主要为连平台特色户，面积373至400方呎，招标期由本周六起至今年9月底。

销售安排显示，首轮销售将分两组进行拣楼，先进行的A组大手组别，每组买家最少认购2伙，上限则不多于4伙，并限制只能购1伙1房户；随后进行的B组，每组买家最少可认购1伙，上限为2伙。

芊御收票持续，位于九龙站环球贸易广场3楼大堂，昨日下午时份仍有大批睇楼客到场参观，情况相当不俗。市场消息指出，截至昨日晚上6时，项目已录得逾5000个购楼意向登记，以周六首轮发售之138伙计算，超额认购逾35倍。项目将于周四（16日）截票，周五（17日）进行首轴抽签程序。

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