白石角海日湾单日沽6伙 涉近1.2亿

新盘余货销情不俗，受惠白石角站新选址移近的大埔白石角海日湾，令项目成交加快，昨日单日沽出6伙，成交价介乎1423.3万至2833.9万，套现将近1.2亿。

呎价最高1.59万

由亿京发展的海日湾系列昨日合共录得6宗成交，当中最受惠铁路站新选址的海日湾II，昨天单日连沽4伙，其中，售价最高为海日湾II的2座3楼D室，单位面积1866方呎，属于4房2套户型，以2833.9万获承接，成交呎价15187元，另外3伙，单位面积介乎1033至1225方呎，成交价则介乎1643.2万至1898.1万，呎价15168至15907元。

至于另外2宗则位于海日湾，成交包括Court D2座16楼D室，面积1504方呎，以2661万售出，呎价15698元；另一伙位于Court C2座2楼C室，面积1067方呎，同为3房连套房间隔，以1423.3万获承接，呎价13339元。

政府日前落实白石角站新选址后，海日湾系列从本月10日起已累录16宗成交，套现逾3亿。

西贡WHITESAND COVE呎价1.7万

WHITESAND COVE招标以1524万售出3房。

另外，华懋西贡WHITESAND COVE昨日录得一宗招标成交，售出1座3楼B室，面积894方呎，属3房1套房连工人套房间隔，以1524万成交，呎价为17047元。据悉，买家为外区家庭客，入标购入单位计划作家庭度假之用。项目自现楼亮相以来累售11伙，套现近2.7亿。

启德海湾成交价1308万

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾就于昨日售出2C座21楼C室，面积551方呎，为2房连梗厨户型单位，成交价1308万，呎价约23739元。

而新地元朗PARK YOHO NAPOLI在同系新盘准备开售时录得交投，新沽走21A座2楼A室，面积824方呎，属于3房1套连梗厨及储物室间隔，以1222万获承接，呎价约14830元。

相关文章：白石角站｜受惠铁路效应 海日湾II单日连售5伙 天台特色户1966万沽