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元朗柏珑III单日沽5伙 每呎见1.84万

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更新时间：16:21 2026-07-14 HKT
发布时间：16:21 2026-07-14 HKT

由信和牵头发展的元朗锦上路柏珑III昨日连沽5伙，单日套现逾4070万，个别单位成交呎价达1.84万。

本月暂录9宗成交

柏珑III昨日售出单位，包括3伙2房单位，2伙为1房单位。其中，最高成交价单位，为柏珑III第1座3楼A1室，面积526方呎，为2房连储物房间隔，成交价958.12万，呎价18215元；成交呎价最高单位，为柏珑III第3座11楼B8室，面积445方呎，属2房间隔，成交价821.98万，呎价18471元。整个柏珑系列本月暂录得9宗成交，套现超过1亿，由开售至今，累售单位已增至1980伙，占全盘逾90%，累积套现逾171亿。

准买家查询显著增加

代理透露，北部都会区政策陆续出台，除河套深港科技创科园、北都大学城等规划逐见规模外，新皇岗口岸短期内启用，和各企业公司积极参与洪水桥片区的发展，使市场对北都住宅的卖盘或租盘查询有上升。柏珑作为北都各港铁线的主要中转站，准买家对其货源查询亦显著增加。

 

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