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海德园1期部署现楼推 具加价空间

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更新时间：15:32 2026-07-14 HKT
发布时间：15:32 2026-07-14 HKT

太古地产旗下柴湾海德园，第1期至今累售约350伙，套现金额约31亿，今日首度开放现楼会所予传媒参观，正筹备以现楼形式推售，并有加价空间，有机会短期开放现楼示位。

至今累售约350伙

太古地产住宅业务董事杜伟业指出，海德园第1期自去年9月推售至今售出约350伙，套现金额约31亿，标准1房户已全数售罄；其中6月及7月售出约78伙。现时已开始交楼程序，短期内开放现楼示位，配合短期将启用交通交汇处，正筹备下一轮销售安排，第1期以现楼推售具加价空间，第2期则待批预售楼花同意书。

市况方面，他续指，上半年一手市场销情炽热，成交量约1.2万伙，楼市健康发展，对未来有信心。

设逾8万方呎会所

整个项目设有逾8万方呎住客会所CLUB HEADLAND，共提供约30项室内外设施。是次开放海德园1期现楼住客会所，楼高2层，位于项目第2座及3座的1楼及2楼，目前开放21项设施，包括约25米长户外泳池、罗马式高温浴室、智慧诊所、健身室及儿童游乐室等，现时每呎管理费约5.7元。

交通方面，首2年为住客提供免费来往海德园至杏花邨专车服务。项目第2期基座是公共交通交汇处，短期将启用，提供多条巴士路线来往各区。而两期之间有行人天桥相连，将于明年第3季启用。

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