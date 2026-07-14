海瑅湾II突击上楼书 涉1284伙 定价参考1期

大型临海项目全新期数强势出击，信和牵头、伙嘉里、嘉华及招商局置地合作发展的将军澳日出康城XIIIA期正式命名为海瑅湾II，并于今日突击上载楼书，项目共提供1284伙，涵盖1房至3房户型。发展商指，最快周内公布首张价单，短期内开放该期数全新示范单位，由于项目更邻近铁路站，预计特色单位造价有望挑战项目新高。

短期开放全新示位

信和执行董事田兆源说，海瑅湾II属日出康城系列项目中终极压轴临海期数，计划先以价单形式推盘，有机会周内开价，单位定价料参考项目1期，最快月内推售，短期内将开放全新为海瑅湾II打造示范单位供准买家参观。

信和田兆源（右二）说，压轴推出的海湾II涉1284伙，最快周内开价。左二为嘉里卢永俊，左一为嘉华尹紫薇，右一为招商局置地黄竞源。

特色户造价挑战新高

田兆源说，项目1期累售832伙，共套现75亿，平均成交呎价约17354元，买家普遍钟情项目位于铁路上盖。而2期项目相比下更近铁路站，内园单位景观主要望其他期数，预期新期数单位继续受项目1期向隅客追捧，特色单位价钱更有望创项目新高。

对于楼市，田兆源认为，上半年一手及二手交投情况理想，且银行积极提供不同优惠吸引买家入市，相信下半年持续向好发展。

嘉里物业代理销售及市场策划高级总监卢永俊指，1期项目至今销情理想，不乏高价成交个案，暂时最高成交价及成交呎价单位为1A座56楼A室，属于项目中的「海瑅天」系列，面积1154方呎，为4房海景户以2692.4万售出，成交呎价23331元。

户型涵盖1房至3房

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇称，海瑅湾II户型分布涵盖1房至3房，涉1284伙，主打2房，占整体超过7成。

招商局置地执行董事兼总经理黄竞源表示，海瑅湾II今日正式公布命名，上载楼书后短期内将再公布最新部署。

5A座及5B座6楼楼面平面图

首批料不少于257伙

海瑅湾II快开价，项目共提供1284伙，以首批料推出不少于20%计算，首张价单将推出不少于257伙。

翻查楼书，项目设两座住宅大楼，可再细分为3A、3B、5A及5B座，均楼高63层，大楼位于系列项目地盘中较北边的位置，合共提供1284伙。单位面积介乎303至1314方呎，涵盖1房至3房户型，设特色户。项目预计关键日期为2027年6月30日，楼花期不足1年。

根据平面图，3A座及5A座均设3部升降机，标准楼层设5个单位；3B座及5B座设4部升降机，标准楼层分别有6个及7个单位。停车场位于地下至3楼，共提供359个住客车位，38个住客电单车车位，以及255个单车车位。

住客会所CLUB Mirabelle分布于地下至5楼，连同园林面积逾8.3万方呎，拥5大主题空间，近40项会所及园林设施，包括50米临海无边际泳池及25米室内恒温泳池，海天一色嘅景致尽收眼底，亦提供全港罕有的室内网球场，亦可用作匹克球、篮球或羽毛球场地。

海瑅湾系列项目共提供2550伙，分左两期发展，除即将开售的海瑅湾II外，相邻的海瑅湾I涉及1266个单位，涵盖1房至4房多元化间隔，先推出海景大宅招标，反应理想，然后于今年3月底以折实平均呎价15588元推出首张价单254伙，更成功于首轮公开销售中将该批单位即日沽清。

其后成交持续，近日销售情况亦见理想，本月已售出11个单位，成交价介乎631.21万至1964.1万，套现金额已逾1亿。

3房及4房大宅户户向海

海瑅湾II坐落于临海位置，规模庞大，且为日出康城终极压轴期数，项目除3房及4房大宅户户向海外，亦有部分拥相同座向的2房，可享将军澳海湾至港岛东一带景致。

整个项目设1246伙标准户，其中最大的3房标准单位位于3B座及5B座的A室和B室，面积介乎628至840方呎，以5B座A室的3房1套连梗厨单位为最大标准户型单位，面积达840方呎，座向西南方，近望将军澳跨湾大桥，更可远眺蓝塘海峡。

其余标准单位中以2房占920伙最多，达总单位数近72%，面积约介乎445至602方呎，均为开放式厨房设计，有2房及2房连书房两种间隔供选择，当中部分座向西南方，主要为3A座及5A座的A室和B室，相信能跟上述3房户一样享受海景。

至于1房标准单位设108伙，占约8%，面积介乎334至347方呎，主要为内园单位。

面积303至1314呎

项目另提供38伙特色单位，面积303至1314方呎，其中5B座6楼D室，属1房连平台特色户，面积303方呎，另设58方呎平台，为全盘面积最细单位。整期项目仅设有2伙4房大宅，其中面积最大为5B座72楼A室，面积1314方呎，为4房连双套房间隔，大厅外接169方呎长形平台，单位内部设楼梯通往面积1086方呎的天台，住户于单位、平台及天台能以270度欣赏周边广阔海景；另一伙位于3B座72楼A室，面积1075方呎，附设有238方呎平台及822方呎天台，为4房1套间隔。