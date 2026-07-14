海瑅湾II上楼书 涉1,284伙 最快月内推售

信和、嘉华、嘉里、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城XIIIA期正式命名为海瑅湾II， 项目已上载楼书，共提供1,284伙。信和执行董事田兆源说，计划先以价单形式推盘，有机会周内开价，最快月内推售，短期内开放全新示范单位供参观。

1期累售832伙

田兆源说，项目1期累售832伙，共套现75亿元，平均成交呎价约17,354元，买家普遍钟情项目位于铁路上盖。而2期项目最近铁路站，内园单位景观主要望其他期数，特色单位有望创项目新高。

对于楼市，田兆源认为，上半年一手及二手交投理想，且银行积极提供不同优惠，相信下半年持续向好发展。

嘉里物业代理销售及市场策划高级总监卢永俊指，1期项目销情理想，最高成交价及成交呎价单位为1A座56楼A室，面积1,154方呎，以2,692.4万元售出，成交呎价23,331元。

提供1房至3房

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇称，海瑅湾II户型分布涵盖1房至3房，提供约1,284伙，主打2房，占整体超过7成。