白石角站｜受惠铁路效应 海日湾II单日连售5伙 天台特色户1966万沽

新盘持续录成交，当中受惠港铁东铁线白石角站新选址的大埔白石角海日湾系列，昨天单日连售5伙，成交价介乎1515.8万至2986.2万，合共套现逾9633万。

亿京旗下海日湾II昨日售出的单位，包括2座8楼A室，单位面积1866方呎，属于4房2套户型，成交价2986.2万，成交呎价16003元；以及9座20楼J室，属3房1套连天台特色户，单位面积1019方呎，连899方呎天台，成交价1966.3万，呎价约19591元。

受惠港铁东铁线白石角站新选址的大埔白石角海日湾系列，昨天单日连售5伙，成交价介乎1515.8万至2986.2万，合共套现逾9633万。

海盈山呎价3.97万

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，昨日售出1B座21楼B室，单位面积960方呎，属于3房1套户型，以3812.6万成交，呎价约39715元。成交纪录册资料显示，买家选用成交期为90天的付款办法。

此外，嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾亦录成交，最新售出单位为2C座26楼E室，单位面积315方呎，属1房间隔，以739.2万成交，呎价约23467元。

明翘汇复式4920万售

佳明集团旗下青衣明翘汇，昨日以招标方式售出最后1伙，为项目2座33楼及35楼A室顶层复式户，属于4房3套连独立厨房及化妆间设计，单位面积2728方呎，连439方呎平台，成交价4920万。明翘汇全盘776伙已悉数沽清，总套现金额58.5亿。

佳明集团营业及市务总监冯倩平表示，料于今年第三季推出集团首个港岛区豪宅项目发售，为北角堡垒街精品式酒店住宅。集团同系何文田明寓最后2伙逾2700方呎的复式豪宅，料将「卖一间加一间」。

由The Development Studio（TDS）发展的上环42 TUNG ST.最新售出17楼及17U楼复式单位，单位面积1157方呎，属于3房2套户型，成交价3812.6万，成交呎价约32952元。

太古地产牵头发展的柴湾海德园，昨日再录得一宗2房1套单位成交，成交价逾1066万，呎价约18604元。

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