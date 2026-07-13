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叡璟1期短期批售楼纸 涉逾2200伙主打2房

新盘速递
更新时间：15:46 2026-07-13 HKT
发布时间：15:46 2026-07-13 HKT

华润置地（海外）与华润合作发展的西南九龙润发仓库重建项目，于今日正式命名为叡璟（THE STERLING），发展商表示项目合共提供逾2,200伙，现时项目1期正申请预售楼花，相信可在短期批出及推出应市。

项目提供逾2200伙

华润置地（海外）董事总经理施伟贤表示，项目合共涉及逾2,200伙单位，涵盖户型多元化，满足不同置业需求，为西南九龙近10年罕有大型综合发展项目。

施伟贤续指，项目预计会在今年分阶段推出，其中第1期叡璟I现正申请预售楼花同意，并相信会在短期内获批，项目楼书及示范单位等亦会在获批预售后因应市场反应而适时公布，相信第1期会在短期内推出应市。

定价参考南昌九龙站新盘

华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建提到，项目由6座住宅大楼组成，当中项目叡璟I共涉逾500伙，户型涵盖1房至3房间隔，主打2房户型，另提供少量特色户。项目价钱料参考西南九龙及港铁南昌站和九龙站一带在售新盘价钱。

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