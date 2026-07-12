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芊御原价加推60伙 折实每呎逾1.31万

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更新时间：14:12 2026-07-12 HKT
发布时间：14:12 2026-07-12 HKT

新地旗下元朗芊御昨日开始接收购楼意向登记，市场反应理想，发展商今随即加推价单2号，推出60伙，户型涵盖1房至2房间隔，面积由290方呎至413方呎，折实平均呎价13,179元，较1号价单120伙折实平均呎价14,039元低逾6%，相信因为新加推主要为中低层单位。发展商亦指，由于楼层景观座向有所不同，属原价加推。

价单第2号包含5伙1房及55伙2房单位折实售价由397.3万至534.09万元，折实呎价由11,950至14,190元。

1房折实最平397.3万

入场单位为3座3楼F室，面积290方呎，属1房间隔，折实售价为397.3万元，折实呎价13,700元。而呎价最低单位则为3座3楼M单位，面积412方呎，属2房间隔，折实售价492.34万元，折实呎价为11,950元。

新价单最贵单位为3座8楼H室，面积393方呎，属2房间隔，折实售价534.09万元，折实呎价为13,590元；呎价最高单位则为3座8楼E室，面积360方呎，折实售价510.84万元，折实呎价为14,190元。
 

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