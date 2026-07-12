元朗芊御速收逾1400票 料短期内加推 业界：年轻用家为主

北都发展已迈入全面建设阶段，区内新盘随即成为市场焦点所在。其中，元朗芊御日前以每呎均价约1.4万推出首批120伙后，昨首日开放示范单位参观，吸引大批准买家到场参观，该盘首日即收逾1400票，超额认购近11倍，料短期内加推应市。业界人士分析，入票客源以年轻用家为主，亦有投资者等。

展销厅频现排队人龙

新地发展的元朗芊御于昨首日开放示范单位参观，就记者昨日位于九龙站商厦的展销厅现场所见，参观人士络绎不绝，频现排队人龙，气氛井然热闹，而且睇楼客源多样化，除年轻客之外，亦有家庭客趁假期带同子女一起参观，了解项目优势之余亦当作亲子活动。

不排除推特色单位招标

市场消息指，该盘首日已接收逾1400票，以首批单位120伙计，超额认购近11倍。发展商日前透露，预计短期内加推新一批单位，最快于周内首轮销售，同时不排除推出特色单位招标。

投资客看好未来北都发展

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，该行目前入票客源中，以元朗区为主，占整体约6成，九龙及港岛区则分别占3成及1成。而是次亦以用家为主导，占约7成，而投资客则仍有3成，主要看好未来北都发展，加上项目坐落于枢纽位置。

租金回报率料约4厘水平

美联高级董事布少明表示，该行现时以本地客为主，且主要为90及00后用家，占整体用家比例约7成水平，主要因为项目开价吸引，故吸引年轻客群趁机上车自用。另外由于项目落成入伙后，呎租可达50元，租金回报率料约4厘水平，租金回报不俗，故亦吸引一定投资客兴趣。

该盘首批单位涉120伙，面积289至412方呎，涵盖1房及2房户型，价单定价467.98万至699.77万，价单呎价15,300至17,613元，扣除发展商提供最高16%折扣优惠后，折实售价约393.1万至587.8万，折实呎价约12,852至14,795元，折实平均呎价约14,039元。

最平单位折实393.1万

入场售价单位为2座3楼C室，面积289方呎，1房户型，折实售价393.1万，折实呎价13602元；呎价最平单位为2座3楼M室，面积412方呎，2房设计，折实售价529.5万，折实呎价12852元。

至于售价最高则为2座17楼E室，面积400方呎，2房间隔，折实售价587.8万，折实呎价约14695元；呎价最高分别为2座17楼F及G室，面积分别为378及379方呎，同属2房户型，折实售价559.26万及560.74万，折实呎价约14795元。

项目由3座住宅大楼组成

位于元朗映河路1A号的芊御，由3座住宅大楼组成，单位面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型。其中标准单位共设492伙，面积289至570方呎；1房及3房标准单位各设48伙，即各占约8%，1房标准户面积289至290方呎，3房标准户面积498至570方呎，最大标准户型位于1座Q室，属于面积570方呎的3房1套户型。

项目另设74伙特色单位，占整体约13%，当中41伙为连花园连平台户，单位面积249至532方呎，其余33伙为连天台特色户，面积289至758方呎。