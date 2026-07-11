新盘频现高价成交 澄天呎售2.8万 柏珑造价创新高 林海山城1.45亿沽

全新盘正式登场，有待推高一手气氛，发展商近期主力销售旗下新盘尚余单位，并频频现高价成交，香港仔澄天顶层特色户以双破顶沽出，元朗柏珑造价亦连环创出今年新高纪录，豪宅新盘逾亿个案趋增，大埔林海山城昨日以约1.45亿沽出洋房，成交呎价2.75万亦平项目最高纪录。

澄天破顶 3房2518万售出

英皇地产发展的香港仔现楼新盘澄天，昨日以招标形式沽出项目最后1伙，为26楼B室顶层天台特色户，面积896方呎，连769方呎天台，属3房套及工作间户型，享有南区翠绿山景及香港仔海滨公园海景双优质景致。

上述单位以2,518万元售出，呎价28,103元，成交价及呎价再度创出项目新高。买家为内地高净值家庭，半年前开始物色优质特色单位作自住用途，最终因地段优势、景观坐向及项目间隔等因素而落户港岛南区。

澄天全盘110伙经已售罄，合共套现逾7.05亿。英皇地产将按市况为旗下项目以惜售策略作销售部署。

柏珑4房创新高 逾1917万沽出

由信和牵头，伙拍嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑亦连环造出高价成交，项目昨日新添4房高价成交，单位为柏珑II第9座16楼A1室，面积974方呎，以1,917.54万售出，呎价高见1,9687元，成交价及呎价再创本年项目新高，并为项目于过去一周内两度打破纪录。

柏珑系列所有4房户已全部沽清，整个系列推售至今暂售出1,975伙，占系列逾90%，累积套现逾171亿元。项目日前亦上载新一份销售安排，加推136伙应市，于下周一进行新一轮销售。该批单位位于柏珑III，当中56伙以价单形式于本月单位涵盖1房、2房及3房，以到先得方式认购。

DEEP WATER SOUTH呎价逾3.3万

会德丰地产与港铁合作发展的DEEP WATER SOUTH 6A期昨日亦售出2C座8楼D室特色户，面积304方呎，属1房间隔，附设有126方呎平台，以1,021.4万售出，呎价高见33,599元，创出6A期呎价新高纪录。整个系列项目迄今共售出195伙，套现近36.4亿。

香港兴业及希慎兴业合作发展的大埔林海山城，昨日添大额成交，位于林海径7号洋房，面积5,281方呎，为4套房计，单位附设有1,393方呎花园、另有682方呎、以及963方呎天台，并设有面积约682方呎停车位，洋房并设有私人升降机，豪宅气派十足，洋房昨日以1.456亿获承接，呎价27,571元。

上述成交价为项目推售以来的次高成绩，呎价约2.75万则平项目最高呎价纪录，位于林海径6号洋房于2023年7月售出，面积为5281方呎，为4套房间隔，单位附设有1,464方呎花园、963方呎天台，成交价呎价同为1.456亿及27,571元。

本月至少8宗破顶个案

本月至今短短10天，新盘连同上述澄天双破顶，已录得最少8宗破顶个案，当中新地旗下4个项目本月齐创新高，最瞩目为启德天玺．海，位于MANSION 1座SKY MANOR复式单位，面积3,099方呎，以2.4792亿连2个车位售出，呎价高见8万，打破启德区呎价新高纪录；同系北角海璇1B期，亦于本月初以2亿连2个车位售出2座19楼A室，面积2,373方呎，呎价高见84,282元，亦创出港岛东呎价新高纪录。