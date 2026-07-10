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澄天顶层户2518万双破顶沽 全盘售罄套7.05亿

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更新时间：17:44 2026-07-10 HKT
发布时间：17:44 2026-07-10 HKT

英皇地产发展的香港仔现楼新盘澄天，今天(10日)招标沽出项目最后1伙，为26楼B室顶层天台特色户，面积896方呎，连769方呎天台，属3房套及工作间户型，享有南区翠绿山景及香港仔海滨公园海景双优质景致。

呎价2.8万创项目新高

上述单位以2,518万元售出，呎价28,103元，成交价及呎价再度创出项目新高。买家为内地高净值家庭，半年前开始物色优质特色单位作自住用途，最终因地段优势、景观坐向及项目间隔等因素而落户港岛南区。

澄天全盘110伙经已售罄，合共套现逾7.05亿元。英皇地产将按市况为旗下项目以惜售策略作销售部署。

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