滶蕴限量加推5伙两房 1483万起下周一发售

近日不少发展商主力推售货尾单位，新世界发展的九龙塘豪宅新盘滶蕴，自推出以来备受市场追捧，该盘昨推出新一份销售安排，限量加推5伙2房单位，于下周一（13日）发售。

单位面积435至584方呎

新世界发展营业及市务部总监何家欣表示，是次加推单位面积介乎435至584方呎，扣除最高8.5%折扣及6%提前成交现金回赠后，折实售价逾1482.94万至1947.84万，折实呎价约31631至35405元。

另外，项目亦于同日更新价单，为其中10伙2房户增设「匠心家具组合」，方便投资客直接将单位出租或用家自用。项目自上月推售至今售出61伙，套现近27亿。

柏蔚森670万沽 创同类新高

同系伙拍远东发展合作的启德柏蔚森II再录成交，为2座18楼J室，面积287方呎，采1房连开放式厨房设计，单位可享开扬维港海景，成交价670.8万，造价创该盘同类型单位新高纪录，呎价约23373元。

据了解，买家参观现楼示范单位及会所后，认为较同区其他新盘优胜，因此购入单位作自住用。柏蔚森系列自现楼以来已售出305伙，套现逾24亿，而自开售以来则累售942伙，套现逾69亿，当中录得不少大手投资客及外籍买家入市。