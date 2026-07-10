海瑅湾连录成交 每呎见1.75万

由信和牵头、伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I近期成交持续，昨日连沽2伙，单日套现近1600万，个别单位呎价最高见1.75万。

连沽2伙2房单位

海瑅湾I昨日售出单位包括1B座10楼D室，面积463方呎，为2房间隔，以784.89万售出，呎价16952元；另同位于1B座28楼D室，面积及间隔相同，则以810.3万获承接，呎价17501元。

项目本月至今暂售出8伙，合共涉额逾7900万。整个海瑅湾I自今年3月推售至今，累售单位已增至逾830伙，总套现金额已超过73亿，销售相当不俗。

何文田芳菲本月首宗成交

协成行旗下何文田芳菲亦录得本月首宗成交，单位为2楼C室特色户，面积377方呎，属2房间隔，单位并外接有面积487方呎特大平台，较单位面积还要大，以1078.22万售出，呎价高见28600元。项目今年销售成绩不俗，迄今已售出11伙，整个项目共有71伙，已累售近半数单位。

同区由永义国际发展的誉林昨日亦添成交，单位位于16楼C室，面积494方呎，为2房间隔，以1240.3万售出，呎价25107元。

位于窝打老道93号的誉林共提供56伙，项目推售至今，累售单位已增至46伙，仅余10伙有待承接，总套现金额超过5.8亿。