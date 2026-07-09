新地元朗芊御开价 首批120伙 每呎均价1.4万 一房折实393万入场 今起率先收票

踏入下半年终迎来首个全新项目推售，新地旗下元朗芊御「打响头炮」，今日上载首张价单，涉及120伙，提供1房及2房户型，折实售价393.1万元起，折实呎价12,852元起，折实平均呎价14,039元。

首批涉120伙 涵盖1及2房

芊御首批涉120伙，面积289至412方呎，涵盖1房及2房户型，价单定价467.98万至699.77万，价单呎价15300元至17613元，扣除发展商提供最高16%折扣优惠后，折实售价为393.1万至587.8万，折实呎价为约12852元至14795元，折实平均呎价14039元。

新地旗下元朗芊御上载首张价单，涉及120伙，提供1房及2房户型，折实售价393.1万元起，折实呎价12,852元起，折实平均呎价14,039元。

入场售价单位为2座3楼C室，面积289方呎，1房户型，折实售价393.1万，折实呎价13602元；呎价最平单位为2座3楼M室，面积412方呎，2房设计，折实售价529.5万，折实呎价12852元。至于售价最高则为2座17楼E室，面积400方呎，2房间隔，折实售价587.8万，折实呎价约14695元；呎价最高分别为2座17楼F及G室，面积分别为378及379方呎，同属2房户型，折实售价559.26万及560.74万，折实呎价约14795元。

张卓秀敏：属市场价

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，是次定价参考同区新盘及同系项目成交价，属市场价钱，并形容为「芊芊Happy价」，另外首张价单全数单位折实售价均属600万以下。项目将于明日开放示范单位予公众参观及收票，预计下周加推新价单，且有一定提价空间，并最快下周开售，同时亦正积极考虑推出特色单位同步招标。

张卓秀敏亦提到，认为下半年楼市气氛良好，并指不担心内地资本管制机制，同时亦提到现时买楼「最实际、最稳阵」。

新地代理业务部总经理张卓秀敏（右）表示，是次定价参考同区新盘及同系项目成交价，属市场价钱，并形容为「芊芊Happy价」。

新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指出，是次推出的120伙全数位于项目2座3至17楼，包括12伙1房及108伙2房，面积介乎289至412方呎，提供园景及山景，而是次项目亦提供2种付款方法供买家选择。

芊御第3座12楼D室连装修示范单位：

同区邻近芊御最近的新盘为新地同系PARK YOHO，近期亦录得成交，呎价介乎1.45万至1.5万，芊御首批折实约1.4万，贴近PARK YOHO造价，同区对上一个新盘为去年10月，信和牵头发展的栢珑III首批折实平均呎价约13938元，与芊御首批相若，但与项目近期售出的同类型单位平均呎价约1.7万至1.87万，则低逾10%。

芊御第3座12楼D室交楼标准示范单位：

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，项目折实入场价只需逾300万，实属「无敌价」，足见发展商卖楼诚意。北都属未来香港经济发展新引擎，项目坐落于枢纽位置，交通便利，生活配套完善，是次以低价登场，为市场带来惊喜，预计市场反应将见热烈，用家及投资客占比料各半，亦包括不少内地客，预计首批单位可「一Q清袋」。

美联高级董事布少明指，项目本次开价具市场吸引力，且对比同区一手余货有折让，后续加推单位具备加价空间。项目可快捷接通多个跨境口岸，且兼具「三线三站」铁路优势，料吸引各类买家青睐，当中料以90及00后年轻置业族群为主。是次用家料占约8成，同时亦料吸引长线投资客，占比可达2成，预期项目落成入伙后，呎租可达50元，租金回报率料约4厘。

芊御第2座12楼K室交楼标准示范单位：

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提供多款现金回赠吸客 大手客回赠最可观

发展商称属市价推盘，是次提供2种在付款方法供选用外，并设有大量现金回赠优惠，适用买家广泛，回赠金额由1000元，至最高为楼价1%。

项目提供现金付款及灵活付款（即建期付款），折扣为16%及12%。发展商为选用建筑期付款的买家设提早成交现金回赠，若于签署临时买卖合约的日期后120日内付清楼价，可享3.75%现金回赠，在120天至180天内完成交易就可享2.25%现金回赠。另提供二按服务，若买家不需要选用发展商提供的二按就可获楼价2%现金回赠。

两种付款方法并提供多项回赠计划，针对买家亦相当广泛，包括大手客、租客、业主、新婚客、外来人才、婴儿出世，甚至广东省拥有物业者，均可获回赠。

当中以大手客回赠最为可观，若买家选购2个至3个单位，可按户型种类获得单位成交价0.5%至0.75%现金回赠，一连选购4个单位就可按户型获得0.5%至1%现金回赠。

买家于签定买卖合约前一年内若符合相关条件，亦可获现金回赠，买家若曾居住或拥有元朗区、屯门区、荃湾区或葵青区物业，可获1000元回赠；买家若曾居住新地1990年后落成住宅、或指定住宅物业、或新地Regency系列住宅，均可获回赠，金额介乎1200至1800元。若买家于广东省内拥有住宅物业，同样可获1000元现金回赠。

此外，若买家于今年内结婚，更可获「百年好合」现金回赠，金额达3888元；另职业属于指定工作或外来人才，亦可获现金回赠，金额介乎2000至2200元。最后买家在指定期间生产婴儿，同样可获现金回赠。

芊御户型分布表

户型 实用面积 (方呎) 单位数目 1房 249至290 54 2房 321至413 453 3房 460至544 58 4房 758 1 总数 566

芊御位于映河路1A号，即在锦田下高埔村、映河路一带，毗邻同系住宅项目尔峦。翻查资料，该项目在2023年中以逾6.7亿完成补地价。项目住宅地盘占地约17.53万方呎，若以可建总楼面约25.08万方呎计算，每呎楼面补地价约2684元。

从项目步行约1至2分钟即达4个小巴及巴士站，提供22条路线覆盖港九新界、北部都会及机场，多达13条交通路线直达港铁锦上路站，15条路线达元朗站，2条路线直达兴建中的凹头站。其中9条路线直达大榄转车站，贯连多达40多条交通路线，纵横港九新界。

芊御位于映河路1A号，即在锦田下高埔村、映河路一带，毗邻同系住宅项目尔峦。

区内近月一手呎价高见1.96万

位于锦田的芊御，位置于同系尔峦的前方，区内近年不乏新盘供应，包括由信和牵头，伙拍嘉华及中国海外的柏珑，以及新地同系PARK YOHO货尾单位，成交呎价介乎1.45万至1.96万水平。

柏珑II亦添成交，于周三（8日）以招标方式售出8座1楼A2室，面积831方呎，为3房连工人套房间隔，成交价1598.22万，呎价19232元。项目日前则售出8座12楼A1室，面积977方呎，属4房连套房间隔，以1915万售出，呎价19600元，成交价及呎价均属近月锦田新盘中最高。柏珑III已上载新一份销售安排，推出136伙发售，其中包括以价单方式推售56伙于本月13日以先到先得方式推售，同日推出80伙以招标方式发售，招标期至今年9月底。

新地同系PARK YOHO系列项目近期亦录得成交，其中PARK YOHO Napoli位于22座16楼A室，面积1049方呎，属4房连套房间隔，以1521.05万售出，呎价14500元。

同系峻峦近期亦出一伙货尾单位，为11B座18楼B室特色户，面积746方呎，为3房连套房间隔，附设有378方呎天台，单位以1119万售出，呎价15000元。