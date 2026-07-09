元朗芊御开价 首批120伙 每呎均价1.4万 一房折实393万入场

新地旗下元朗芊御于今日上载首张价单，涉及120伙，提供1房及2房户型，折实售价393.1万元起，折实呎价12,852元起，折实平均呎价14,039元。

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，是次定价参考同区新盘及同系项目成交价，属市场价钱，并形容为「芊芊Happy价」。首张价单全数单位折实售价均属600万元以下。项目将于本周六（11日）开放示范单位及收票，预计下周加推新价单，且有一定提价空间，并预计最快下周开售。项目亦正积极考虑推出特色单位同步招标。

新地代理业务部总经理张卓秀敏（右）表示，是次定价参考同区新盘及同系项目成交价，属市场价钱，并形容为「芊芊Happy价」。

芊御第3座12楼D室连装修示范单位：

新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指出，是次推出的120伙全数位于项目2座3至17楼，提供园景及山景，包括12伙1房及108伙2房，面积介乎289至412方呎，计算最高16%折扣优惠后，折实售价393.1万至587.8万元，折实呎价12,852至14,795元，折实平均呎价14,039元。

芊御第3座12楼D室交楼标准示范单位：

林青龙续指，项目入场售价单位为2座3楼C室，面积289方呎，1房户型，折实售价393.1万元，折实呎价13,602元。呎价最平单位为2座3楼M室，面积412方呎，2房设计，折实售价529.5万元，折实呎价12,852元。

芊御第2座12楼K室交楼标准示范单位：

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芊御户型分布表

户型 实用面积 (方呎) 单位数目 1房 249至290 54 2房 321至413 453 3房 460至544 58 4房 758 1 总数 566

新地旗下元朗芊御于今日上载首张价单，涉及120伙，提供1房及2房户型，折实售价393.1万元起，折实呎价12,852元起，折实平均呎价14,039元。

芊御位于映河路1A号，即在锦田下高埔村、映河路一带，毗邻同系住宅项目尔峦。翻查资料，该项目在2023年中以逾6.7亿完成补地价。项目住宅地盘占地约17.53万方呎，若以可建总楼面约25.08万方呎计算，每呎楼面补地价约2684元。

从项目步行约1至2分钟即达4个小巴及巴士站，提供22条路线覆盖港九新界、北部都会及机场，多达13条交通路线直达港铁锦上路站，15条路线达元朗站，2条路线直达兴建中的凹头站。其中9条路线直达大榄转车站，贯连多达40多条交通路线，纵横港九新界。

芊御位于映河路1A号，即在锦田下高埔村、映河路一带，毗邻同系住宅项目尔峦。

区内近月一手呎价高见1.96万

位于锦田的芊御，位置于同系尔峦的前方，区内近年不乏新盘供应，包括由信和牵头，伙拍嘉华及中国海外的柏珑，以及新地同系PARK YOHO货尾单位，成交呎价介乎1.45万至1.96万水平。

柏珑II7月8日亦添成交，以招标方式售出8座1楼A2室，面积831方呎，为3房连工人套房间隔，成交价1598.22万，呎价19232元。项目日前则售出8座12楼A1室，面积977方呎，属4房连套房间隔，以1915万售出，呎价19600元，成交价及呎价均属近月锦田新盘中最高。栢珑II现时仅余4伙单位待售。据代理透露，栢珑III刚于6月取得入伙纸，项目正准备开放现楼参观，届时再重启新一轮销售。

新地同系PARK YOHO系列项目近期亦录得成交，其中PARK YOHO Napoli位于22座16楼A室，面积1049方呎，属4房连套房间隔，以1521.05万售出，呎价14500元。

同系峻峦近期亦出一伙货尾单位，为11B座18楼B室特色户，面积746方呎，为3房连套房间隔，附设有378方呎天台，单位以1119万售出，呎价15000元。