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扬海最后一伙分层3房大宅4360万沽 每呎4.63万 创今年黄竹坑同类户型新高

新盘速递
更新时间：12:27 2026-07-09 HKT
发布时间：12:27 2026-07-09 HKT

由嘉里、信和及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸扬海昨日标售项目最后1伙分层3房户，为1B座29楼B室，面积为941方呎，单位为3房1套设计，拥开扬深湾海景。单位以4359.84万售出，呎价约46332元，呎价及成交价均创今年黄竹坑站上盖项目3房户新高。项目现时尚余少量海景4房1套、4房2套及特色单位可供发售。

而嘉里牵头发展、同区的海盈山4B期昨日连售2伙2房户，为1B座的6楼E室及11楼D室，面积分别499及484方呎，成交价1374.5万及1369.9万，成交呎价分别27545及28304元。

 

柏傲庄III4房呎价2.45万

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III都录大宅成交，项目1A座9楼A室，为面积991方呎的4房1套户型，以2428万成交，呎价约24501元。

同系西贡现楼豪宅项目傲泷昨日亦添成交，位于C座Garden Duplex 6号复式户，面积2699方呎，附设有444方呎花园，连2个车位以4602.5万售出，呎价17053元。

Wetland特色户1796万售

新地天水围Wetland Seasons Bay第1期昨日亦添成交，为5A座10楼C9室特色户，面积947方呎，附设有125方呎平台及395方呎天台，单位连同一个车位以1796.9万成交，呎价18975元。

凯和山最新售出3房，以1290万连一个车位售出，呎价12585元。
凯和山最新售出3房，以1290万连一个车位售出，呎价12585元。

凯和山1290万连车位沽

路劲旗下凯和山最新售出1座15楼A室，属3房1套连工作间间隔，面积1025方呎，以1290万连一个车位售出，呎价12585元。据悉，买家为本地换楼客，购入单位作自住用途。

相关文章：凯和山千呎户1290万沽 呎售1.25万

沄璟5日沽4伙涉逾3.7亿

由华润置地（海外）及保利置业携手发展的启德沄璟过去5日以招标形式连环售出4伙四房双套大宅，成交总值逾3.7亿，当中最新售出1座18楼B室，面积1870方呎，以8928.85万售出，呎价47748元。

同区嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾2期亦录交投，项目1C座32楼L室，面积305方呎，属于1房户型，以732万售出，呎价约24000元。

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