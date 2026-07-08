名日．九肚山推「换．租」优惠 额外享楼价5%现金回赠

长实旗下沙田半山豪宅名日．九肚山，今日推出全新「换·租」限时优惠，涉及18个待售单位，由本月12日起至下月8日，凡购买项目相关价单指定单位买家，只需出示成交当日或之前12个月内已承租或出售仼何香港住宅物业有效文件，即可获成交金额5%现金回赠；除上述优惠外，指定单位买家更可获发展商代缴印花税，并继续获享价值38万或48万元家具礼券优惠。

涉18伙3房至4房单位

是次涉及的18伙分别位于第1座及2座，厅房均座向东南，景观开扬，可远眺沙田吐露港海景，部份更可兼享沙田马场双景观。其中6伙为3房套连工作间及洗手间间隔，面积1,053方呎 ; 另外12伙为4房双套连工作间及洗手间间隔，面积1,213至1,226方呎。

入场单位为1座15楼B室的3房单位，折实并扣除回赠和优惠后，折实售价1772.44万元，折实呎价约16,832元。

长实营业经理詹勋荣表示，近日接获很多本地准买家查询及预约参观示范单位，当中不少为本地换楼家庭，以及想转租为买的人士，反映本地客人对传统优质地段豪宅需求依然殷切。买家普遍钟情项目可望正吐露港海景，单位间隔宽敞舒适，相比同区一手新盘，性价比更具优势。