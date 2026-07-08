嘉富海湾上楼书 涉13幢洋房 面积2469呎起

伟达地产发展的荃湾汀九洋房项目嘉富海湾，今日已上载项目楼书，共提供13座别墅洋房，面积介乎2,469至3,150方呎，将于短期内正式登场。

首阶段计划推出7座别墅洋房

伟达地产董事萧伟霖表示，嘉富海湾位于的荃湾汀九一线地段，属低密度住宅亦是传统豪宅区之一，项目筹备经年，全新外貌接近全面竣工，13座别墅洋房以流线造型设计，拥有210度无遮海景；项目已于今日公布项目售楼说明书，将于短期内步入销售阶段，首阶段计划率先推出前排最贴近沙滩的7座别墅洋房，并计划稍后邀请指定人士预约参观。

面积由2,469至2,494方呎

新华集团蔡颂思说，嘉富海湾分别设有SEAFRONT VILLA及BEACHFRONT VILLA两款间隔。当中SEAFRONT VILLA共涉9座洋房，每座洋房面积由2,469至2,494方呎，间隔为3房双套、工作间、储物室连洗手间，前后花园、私人升降机、平台及私家泳池（H洋房不设泳池），花园面积由683至1,393方呎，平台面积由627至672方呎。

BEACHFRONT VILLA则为项目4幢面积更大的洋房，每座洋房面积由2,965至3,150方呎，间隔为5房双套、双储物室、工作间连洗手间，前后花园、私人升降机、平台及私家泳池，花园面积由987至1,652方呎，平台面积由788至880方呎。

邻近设有码头

惠记集团成员单颂曦称，项目特设有专属度假休闲体验，包括由专业设计师负责设计的健身房，可满足各位家庭成员的需要；另外鉴于项目邻近设有码头，只需6分钟即可登船优势，业主们可于选定日子享首次免费体验，和船只及邮艇预订的独家折扣优惠。

香江国际集团杨华勇指，嘉富海湾位于港深交汇的黄金核心，从项目出发，前往中环国际金融中心 (IFC) 及西九龙的环球贸易广场 (ICC)，分别只需19及16分钟车程，同时又可轻松前往各著名地标建筑及口岸，车程 14分钟即可抵达西九龙高铁站，此外前往香港国际机场、港珠澳大桥口岸，以及深圳湾公路大桥，仅需约19至20分钟车程。