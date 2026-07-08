芊御上楼书涉566伙 7月9日开价

近日市场上一众发展商密密部署新一轮推盘，最瞩目为新地旗下元朗芊御，7月8日率先上载楼书，紧接7月9日公布首批单位价钱，首批料不少于114伙，定价参考同区新盘及同系项目成交价，势成7月首个开价全新盘；另外，该盘示范单位料于周六起正式对公众开放，项目最快下周开售。

张卓秀敏：最快下周开卖

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，芊御铁定9日开价，价钱参考同区新楼及同系项目成交价。预计周六对公众开放示范单位，然后有机会下周展开首轮销售。翻查资料，项目提供566伙，首张价单需推出其中最少2成、即不少于114个单位，市场料将涵盖不同户型迎合准买家入市需要。

发展商昨上载项目售楼说明书，该盘由3座住宅大楼组成，单位面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型。

其中标准单位共设492伙，面积289至570方呎；1房及3房标准单位各设48伙，即各占约8%，1房标准户面积289至290方呎，3房标准户面积498至570方呎，最大标准户型位于1座Q室，属于面积570方呎的3房1套户型。

项目另设74伙特色单位，占整体约13%，当中41伙为连花园连平台户，单位面积249至532方呎，其余33伙为连天台特色户，面积289至758方呎。

当中面积最细一伙为2座2楼C室及3座2楼F室，单位面积同属249方呎，属1房间隔，分别附连156及83方呎平台；至于全盘面积最大单位为3座18楼C室，面积758方呎，为全盘唯一4房单位，大厅外连532方呎平台，设楼梯通往551方呎天台。

项目平面图显示，第1座标准楼层每层设17伙，共用3部升降机。

项目平面图显示，第1座标准楼层每层设17伙，共用3部升降机，第2座及第3座标准楼层同样每层12伙，均设3部升降机。

另外，该盘预计关键日期为2027年5月中旬，楼花期约11个月。楼盘地下及地库共提供140个住户停车位，另设6个住户电单车停车及38住户单车停车位。

开放示范单位参观

该盘今日（7月8日）首度开放示范单位参观，其中连家具经改动示范单位以3座12楼D室为蓝本搭建，面积391方呎，属2房设计，新地代理业务部助理总经理（销售） 林青龙介绍指，上述单位以年轻都会风格为主题，以木色和奶油色为主，发展商同步开放上述交楼标准单位，可供住户作对照，了解单位可塑性。

芊御第3座12楼D室连装修示范单位：

芊御第3座12楼D室交楼标准示范单位：

另一伙交楼标准单位以2座12楼K室为蓝本搭建，面积568方呎，属于3房1套间隔，以高楼底展现空间感。

芊御第2座12楼K室交楼标准示范单位：

示位周六起正式供参观

项目凭借约1.43倍低地积比率优势，园林覆盖率高达近60%，采低密度园林式布局，配以逾10万方呎会所及园林空间，提供达48项设施，主要位于第1座基座。

园林方面重视绿化，种植不同稀有树木。项目大楼外表以灰色主调，配合铜色点缀，智能科技方面，住户可享免触碰式出入，屋苑内更设有快递柜及公众雪柜。

芊御位于映河路1A号，即在锦田下高埔村、映河路一带，门牌号码为，毗邻同系住宅项目尔峦。

翻查资料，该项目在2023年中以逾6.7亿完成补地价。项目住宅地盘占地约17.53万方呎，若以可建总楼面约25.08万方呎计算，每呎楼面补地价约2684元。

从项目步行约1至2分钟即达4个小巴及巴士站，提供22条路线覆盖港九新界、北部都会及机场，多达13条交通路线直达港铁锦上路站，15条路线达元朗站，2条路线直达兴建中的凹头站。其中9条路线直达大榄转车站，贯连多达40多条交通路线，纵横港九新界。

区内近月一手呎价高见1.96万

位于锦田的芊御，位置于同系尔峦的前方，区内近年不乏新盘供应，包括由信和牵头，伙拍嘉华及中国海外的栢珑，以及新地同系PARK YOHO货尾单位，成交呎价介乎1.45万至1.96万水平。

栢珑II 3房 1598万售

栢珑II7月8日亦添成交，以招标方式售出8座1楼A2室，面积831方呎，为3房连工人套房间隔，成交价1598.22万，呎价19232元。项目日前则售出8座12楼A1室，面积977方呎，属4房连套房间隔，以1915万售出，呎价19600元，成交价及呎价均属近月锦田新盘中最高。栢珑II现时仅余4伙单位待售。据代理透露，栢珑III刚于6月取得入伙纸，项目正准备开放现楼参观，届时再重启新一轮销售。

新地同系PARK YOHO系列项目近期亦录得成交，其中PARK YOHO Napoli位于22座16楼A室，面积1049方呎，属4房连套房间隔，以1521.05万售出，呎价14500元。

同系峻峦近期亦出一伙货尾单位，为11B座18楼B室特色户，面积746方呎，为3房连套房间隔，附设有378方呎天台，单位以1119万售出，呎价15000元。

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