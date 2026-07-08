芊御上楼书涉566伙 最快明日开价

新地旗下元朗芊御今日上载项目楼书，共提供566伙，部署明日开价；新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目最快明日开价，价钱参考同区新楼及同系项目成交价。预计周六对公众开放示范单位，最快下周开售。

该盘今日首度开放示范单位参观，其中连家具经改动示范单位以3座12楼D室为蓝本搭建，面积391方呎，属2房设计，新地代理业务部助理总经理（销售） 林青龙介绍指，上述单位以年轻都会风格为主题，以木色和奶油色为主，发展商同步开放上述交楼标准单位，可供住户作对照，了解单位可塑性。

第3座12楼D室连装修示范单位：

第3座12楼D室交楼标准示范单位：

另一伙交楼标准单位以2座12楼K室为蓝本搭建，面积568方呎，属于3房1套间隔，以高楼底展现空间感。

第2座12楼K室交楼标准示范单位：

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