新盘货尾销情续旺 滶蕴2房每呎3.39万沽

新盘货尾销情持续向好，新世界旗下九龙塘滶蕴于昨售出5楼E1室，面积561方呎，2房连梗厨设计，成交价1905.2万，呎价约33961元，项目现时仅余最后2伙同类型单位可供发售。

据了解，该本地买家有见项目附近国际学校及名校林立，加上属全新低密度超级豪宅项目，而且距离港铁九龙塘站仅约7分钟步程。项目推出至今已成功售出61伙，套现近27亿。

信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘栢景峰亦售出2座37楼B6室，面积371方呎，2房间隔，单位最新以698.36万售出，呎价约18824元。

新地发展大埔白石角云汇2期以招标形式售出11座21楼A1室天台特色户。

云汇成交价3498万

新地发展大埔白石角云汇2期以招标形式售出11座21楼A1室天台特色户，面积1091方呎，3房1套连储物室及工作间套房设计，附连697方呎天台，连一个车位以3498万售出，呎价32062元，创该期数成交价及呎价新高。

华润置地（海外）及保利置业合作发展的启德沄璟连沽2伙4房双套单位，单日套现逾1.89亿，其中2座30楼A室，面积1909方呎，造价9703.75万，呎价约50832元。

海德园连沽4伙

太古地产牵头发展的柴湾海德园1期连沽4伙，单日套现约4245万。其中项目以价单形式售出1伙1房标准户，该户型单位现已全数沽清，另标售3伙2房1套单位，成交价介乎约763万至1196万，呎价约17471元至20883元。

是次买家包括本地用家及内地投资客，当中有买家因项目邻近东区校网及区内专上院校配套而选择入市。

另外，宏安旗下黄大仙荟淳加推新价单涉21伙，包括9伙开放式户、10伙2房户及2伙3房户，面积介乎202至468方呎，计算最高优惠后，折实售价458.8万至1088.8万，折实呎价约19968至23702元，折实平均呎价22008元。

同时，项目亦上调4伙余货价钱，幅度介乎约1%至5%。发展商同日上载全新销售安排，于本周六（11日）以先到先得形式推售23伙。