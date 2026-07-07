芊御暂录5000查询 8号上楼书

新地旗下元朗芊御先前进行一系列软销活动，今日（7月8号））正式上载楼书。新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目从命名起计，至今已接获逾5000个查询，见市场反应理想即加快推盘部署。

张卓秀敏另指，今日会率先对传媒开放示范单位，包括一间交楼标准2房、一间经改动2房，以及1间3房示范单位。

发展商昨日首度展示项目大楼模型，新地代理工程管理部策划总监沈学雄称，项目大楼外表以灰色主调，配合铜色点缀，另善用项目低地积比率优势，为住户带来优质景观。智能科技方面，住户可享免触碰式出入，屋苑内更设有快递柜及公众雪柜。

率先开放示位

新地建筑设计总监黄展强说，会所连园林面积逾10万方呎，提供达48项设施，主要位于第1座大楼基座。园林方面重视绿化，种植不同稀有树木。

芊御位于元朗锦田下高埔村、映河路一带，门牌号码为映河路1A号，毗邻新地另一住宅项目尔峦。项目由3幢住宅大楼组成，共提供566伙，涵盖1房至3房户型，当中主打2房户，而标准户型楼高约3.5米，空间感十足。

面积介乎253至760方呎，提供1房至3房间隔，另设特色户，其中1房户面积约290方呎，占全盘约9%；2房属主打户型，占整体约70%，面积约360至410方呎，当中低于400方呎的2房单位更占逾5成；3房户合共占约8%，当中3房面积约500方呎，3房1套面积约570方呎，两者各占约4%。

另外设有平台及天台特色单位，其中平台特色户占7%，面积介乎约250至530方呎；天台特色户占约6%，面积约290至760方呎。项目预计关键日期为2027年5月中，楼花期约11个月。

发展商曾透露，项目定价将参考同区一手新盘项目，其中同由新地发展的YOHO系列屋苑单位成交价亦会成为参考之一。而根据资料，该项目在2023年中以逾6.7亿完成补地价。项目住宅地盘占地约17.53万方呎，若以总可建楼面约25.08万方呎计算，每呎楼面补地价约2684元。