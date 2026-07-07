柏傲庄III4房3183万沽 累计套现逾63亿

全新盘有待推售，一手市场以余货成交为主。新世界与港铁合作发展的大围站上盖柏傲庄III昨标售第1A座39楼B室，面积998方呎，采4房1套连工作间设计，成交价3183.6万，成交呎价约31900元。柏傲庄系列自重推以来累积售出386伙，合共套现逾63亿。

瑜一成交价2848万

华懋与港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一IC期最新售出1伙西九龙座向3房户，单位为第5A座21楼A室，面积934方呎，属3房1套连储物室间隔，以2848.7万成交，成交呎价30500元。项目第1C期分层单位已全数沽清，同类型及座向分层户仅余最后3伙，全数位于IA期第2B座高层。

信和与嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I，最新录一宗2房连书房单位成交，面积612方呎，以逾1228万售出，成交呎价20080元。项目至今累售827伙，套现逾73亿。

恒基发展的九龙城南首自推出以来备受市场追捧，项目昨日再录成交，售出25楼A7室，面积262方呎，1房设计，成交价603.38万，呎价约23030元。项目自推售至今已成功售出302伙，占全盘逾96%。

由会德丰地产启德MONACO MARINE，最新售出第1A座31楼H室，面积328方呎，1房设计，成交价893.9万，成交呎价27253元。