直击大围站柏傲庄III 河景三房验楼91分 康Sir:：客厅地砖缝有色差 窗门卡卡声｜专家验砖头

大围站上盖新盘、由新世界发展与港铁合作发展的物业项目柏傲庄第三期近日陆续交楼 。《星岛头条》记者跟随资深验楼师陈智康（康Sir），检验柏傲庄第三期一个实用面积达797平方呎、三房一套的高层单位 。康Sir仔细检查后指出，第三期的交楼标准与早前的第一、二期在用料上有所不同，并指出部分的「执漏」位如地砖扫口色差、露台门设计有机会夹手，以及部分门窗有开关响问题等，业主收楼时需特别留神 ，总结得分为91分。

客饭厅改用地砖 防滑设计易藏污垢

本次验收的高层单位坐拥开扬城门河景观，整体开则四正实用。玄关位置预留大量的储物空间，迎合家庭的收纳需求 。康Sir指出，有别于柏傲庄第一、二期选用的复合木地板，第三期单位部份户型的客厅使用地砖 。这款地砖有防滑设计，但摸上去略为粗糙，有不少凹凸纹理，较易藏污垢及灰尘 。

此外，地砖的扫口（砖缝）位置出现「鸳鸯色」。康Sir分析，这可能是部分扫口为后期修补的新物料，因此与旧扫口产生色差，亦有可能是交楼前清洁不足所致 ，业主后期可以用牙刷刷洗清洁。

露台首创悭位趟门 惟开关要留神

单位其中一大卖点是连接客饭厅的露台，配合三房同一座向的优势，景观十分开扬 。为了增加实用性，露台趟门采用斜向打开的特别设计，令住户在运用露台空间时更灵活 。不过，康Sir提醒业主，这款玻璃趟门颇具重量，当门打开至特定角度时，要留意门缝位置有机会夹手，开关时最好「揸紧」趟门的抽手位。此外，单位内的窗户及部分房门在开关时亦有较大声响，康Sir建议业主通知发展商执修。

来到浴室及厨房区域，设计和设备均见心思。客厕属于「黑厕」，但配备浴室宝有助保持通风干爽。项目特设的三合一多功能洗干熨组合柜，放置嵌入式洗衣机、折叠式晾衣架及熨衫板，善用空间之余，亦方便住户一站式处理衣物 。由于喉管全被包覆在内，康Sir指出日后检查及维修会相对麻烦。他指，如出现漏水，往往要拆开生口检查，或水漏至外围才察觉。

厨房渠口遗螺丝沙石 易阻塞去

厨房方面，康Sir在检查来去水系统时，发现洗手盆底遗留螺丝及沙石杂物 。他表示，发展商应在交楼前清理这些垃圾，否则一旦跌入渠口容易导致淤塞 。

经过一轮地毯式检验，这个797平方呎的三房单位最终得分为91分。康Sir总结，验收单位的整体质素不俗，主要失分位在于内有微细崩花、部分门窗开关时有响声、地砖扫口出现「鸳鸯色」，以及厨房去水位的清洁工作有待改善 。就上述验楼结果，发展商回复本报指承建商已联络业主，会跟进单位内的所需执修事项。

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