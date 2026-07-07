新盘近月连环造出新高价 本月暂录最少5宗

一手市场近月来连环录多宗破顶成交，本报统计上月共16宗，本月仅6天已录最少5宗个案。除天玺．海外，天水围天荣站YOHO WEST 2A座32楼A1室，面积696方呎，3房套，成交价1233.5万，创该期数新高，呎价则达17723元。

本月暂录最少5宗

信和牵头发展的元朗锦上路站栢珑II于昨日以招标形式售出8座12楼A1室，面积977方呎，4房1套连工作间套房间隔，成交价1915万，呎价约19601元，创项目今年成交价及呎价新高。

建灏旗下九龙城文曜新成交就创项目双新高，建灏地产集团投资及销售部董事郑智荣表示，项目30楼A室，面积2183方呎，属4房4套连2储物套间隔，附连589方呎平台，造价8000万，呎价约36647元，创项目单位成交价及呎价双新高。据了解，新买家为同区家庭客。项目累沽83伙，套现逾10.76亿。

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