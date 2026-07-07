天玺·海呎价8万贵绝启德 复式户2.47亿双破顶 相隔2年重拾楼王宝座

近期新盘造价频频破顶，尤以豪宅新盘更为显著，新地旗下启德临海豪宅项目天玺．海，昨日录双破顶成交，项目一个复式户以约2.47亿售出，呎价高见8万，成交价及呎价创系列新高，当中呎价更打破启德区新高纪录，重拾区内楼王宝座。

3099呎5房3套连2车位

天玺．海昨日以招标方式售出的单位，位于低座Mansion 1座2楼至3楼Sky Manor，面积3099方呎，另设有437方呎平台，属5房连3套房连平台复式户，单位连2个车位以2.4792亿售出，成交呎价达80000元，成交金额及呎价均创出天玺．海系列新高纪录，呎价更打破启德发展区纪录，呎价区内称王。

天玺·海昨日以呎价8万售出复式户，相隔逾2年重拾楼王纪录。

成交纪录显示，买家采用180天付款方法，并可享4.25%印花税现金回赠及新地会1万元现金回赠。

翻查纪录，旧纪录已是2年前，即2024年6月，由华润置地（海外）及保利置业发展的沄璟所造出，位于HARBOUR LIGHT Masion A座Villa 1洋房，面积达4837方呎，单位附设1097方呎花园、826方呎天台，并设有私人泳池、升降机设施，以3.8亿售出，呎价78561元，即天玺．海昨日售出单位呎价，高出旧纪录1.8%。

事实上，天玺．海于2024年3月推售时，曾以6.79万创出区内新高，项目不足一个月再售出位于5座SKYPLEX复式户，呎价达7.3万推高区内纪录，但仅保持不足3个月，沄璟于2024年6月先后售Villa 2及Villa 1洋房，当中Villa 1呎价保持至昨日，才被天玺．海取代。现时启德区呎价最高的首5位，均由天玺．海及沄璟所包揽。

启德历来呎价最高成交：

楼盘 单位 面积（方呎） 成交价（亿） 呎价（元） 成交时间 天玺．海 Mansion 1 Sky Manor（Duplex） 3099 2.4792 80000 26年7月 沄璟 HARBOUR LIGHT Masion A Villa 1 4837 3.8 78561 24年6月 沄璟 HARBOUR LIGHT Masion A Villa 2 4634 3.4 73371 24年6月 天玺．海 5座27及28楼SKYPLEX 3156 2.30388 73000 24年4月 天玺．海 3座27楼SKY MANOR 2191 1.48869 67946 24年3月

巨无霸厅达1000呎

造出双破顶的天玺．海Sky Manor复式户，楼书平面图显示，单位2楼为客饭厅及厨房位置，大厅长超过32呎，深度最深超过38呎，巨无霸大厅面积达1000方呎，拥全维港景致，大厅外接平台；3楼为睡房层，主人房设有衣帽间，浴室为「五件头」设计，豪宅气派十足。

单位呎价虽然打破启德纪录，但同座位于地下、1至3楼的VICTORIA HOUSE，面积达4395方呎，并设有私人泳池，相信项目仍有力推高呎价最高纪录。

整个天玺．海已属现楼，分3期发展，共提供439伙，面积由498至4680方呎，涵盖2房至5房间隔，3期项目均已推出以招标方式发售，迄今共售出119伙，套现金额接近75亿。

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