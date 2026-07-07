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港铁屯门第16区站2期招意向 估值最高逾108亿 下周一截收

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更新时间：11:09 2026-07-07 HKT
发布时间：11:09 2026-07-07 HKT

楼市气氛持续向好，港铁昨日突击就屯门第16区站第2期「巨无霸」物业发展项目，邀请发展商或财团提交发展意向书，截收日期为下周一（7月13日）。综合市场最新估值约96.82亿至108.92亿，平均每方呎估值约3200元至3600元。

下周一截收

港铁表示，项目毗邻屯门河道及兴建中的港铁屯门南延线第16区站，屯门南延线将屯马线由屯门站经第16区站延伸至屯门南社区，目标于2030竣工。届时居民可经屯马线接驳港铁网络，并于锦上路站转乘未来的北环线，提升与香港各区及跨境的连系。

第2期物业发展项目可无缝连接第16区站，并会发展成为一个综合项目，设有购物、社区设施配套及公共运输交汇处，住宅总楼面上限约269万方呎，料可提供约5510伙，商业总楼面上限则约33.47万方呎。

港铁今年4月曾就上述项目到访地建会，向逾30名商会会员介绍项目内容及商务安排。据了解，除长实、新地、恒基、信和、会德丰地产及华懋等本地发展商之外，中资发展商如中国海外及华润等亦有代表出席。地建会执委会主席梁志坚曾表示，项目位处成熟社区，交通及配套完善，具备良好发展潜力。

港铁指出，会在收到意向书后，将经甄选之投标者入围名单，邀请发展商或财团递交正式标书，投标者可选择竞投住宅或与商场一并发展。

最新估值约96亿至108亿

屯门第16区站第2期项目，料为过去40年来最大单一招标铁路物业期数。华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，预期意向书数目会有27至28份，但规模如此大的项目，料最终只会有3至4份标书，其中包括发展商合组财团参与竞投，较第1期标书为少。

梁沛泓又说，入标的发展商或财团会有能力营运商场，因此除非港铁回购价特别高，中标财团会选择持有商场，商住楼面合计每方呎估值约3200元至3600元。

资料显示，项目第1期合共接获6份标书，最终由新地夺得，补地价金额约17.56662亿，按住宅可建总楼面约60.11万方呎计算，平均每呎楼面补地价约2922元。

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